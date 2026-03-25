Hande Erçel Sessizliğini Bozdu: "Ülkeme Dönerek İfademi Vereceğim"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü oyuncu Hande Erçel, sessizliğini bozdu. Aralarında iş insanları ve eski spor kulübü başkanlarının da bulunduğu 16 kişilik listede adı geçen ve yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan Erçel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sürece dair ilk resmi açıklamasını gerçekleştirdi.

"Eğitim İçin Yurt Dışındayım"

Ünlü oyuncu, yurt dışında bulunma sebebinin kaçmak değil, önceden planlanmış bir eğitim programı olduğunu vurguladı. Yaklaşık bir aydır Türkiye dışında olduğunu belirten Hande Erçel, "Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim" dedi. Erçel, haberleri basından öğrendiğini ifade ederek şaşkınlığını da dile getirdi.

"Türk Adaletine Güveniyorum"

Açıklamasında devletine ve hukuk sistemine olan bağlılığının altını çizen Erçel, sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesi için iş birliğine hazır olduğunu belirtti. "Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim" diyen güzel oyuncu, hakkındaki iddiaların en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inandığını söyledi. Hande Erçel'in Türkiye'ye döner dönmez İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade vermesi bekleniyor.