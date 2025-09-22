Hande Erçel, Rusya’da İlk 10’a Girdi

Hande Erçel, Rusya’da “Sinemanın En Güzel Oyuncuları” listesinde 6’ncı oldu. Jennifer Aniston ve Margot Robbie’yi geride bırakan Erçel, büyük ilgi topladı.

Yayın Tarihi : 22-09-2025 14:01

Rusya’nın önde gelen çevrimiçi sinema platformu Kion ve medya analiz şirketi Medialogia, “Sinemanın En Güzel Oyuncuları” listesini açıkladı. Zirvede Rus yıldız Yuliya Snigir yer alırken, Türkiye’den Hande Erçel 6’ncı sırada kendine yer buldu.

Hande Erçel, Hollywood Yıldızlarını Solladı

Listenin dikkat çeken detaylarından biri, Hande Erçel’in Jennifer Aniston, Eva Longoria, Margot Robbie ve Sarah Jessica Parker gibi dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarını geride bırakması oldu. Bu başarı, Erçel’in uluslararası alandaki popülerliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İlk 10’daki İsimler

Kion ve Medialogia tarafından hazırlanan listede yer alan ilk 10 isim şöyle:
1- Yuliya Snigir
2- Marina Aleksandrova (43)
3- Anna Çipovskaya (38)
4- Lyubov Aksyonova (35)
5- Hande Erçel (31)
6- Jennifer Aniston (56)
7- Eva Longoria (50)
8- Margot Robbie (35)
9- Sarah Jessica Parker (60)

Rusya’da Büyük İlgi Görüyor

Geçtiğimiz aylarda partneri Barış Arduç ile birlikte rol aldığı “Rüzgara Bırak” filminin Moskova galasına katılan Hande Erçel, Rus hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Galadaki coşkulu karşılamalar ve verdikleri pozlar, oyuncunun Rusya’da geniş bir hayran kitlesi edindiğini kanıtladı.

Yeni Dizisiyle Gündemde

Türkiye’nin en popüler isimlerinden biri olmayı sürdüren Hande Erçel, şu sıralar “Aşk ve Gözyaşı” dizisinde başrol oynuyor. Hem ekranlardaki başarısı hem de uluslararası arenadaki yükselişiyle Erçel, kariyerinde adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

