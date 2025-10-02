Hande Erçel Paris Moda Haftası’nda Büyüledi! Sosyal Medya Onu Konuşuyor

Ünlü oyuncu Hande Erçel, davetlisi olarak katıldığı Paris Moda Haftası’nda yoğun ilgi gördü. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, bu kez tarzı ve zarafetiyle adından söz ettirdi.

Hande Erçel’e Paris’te Yoğun İlgi

İş insanı sevgilisi Hakan Sabancı ile ayrılığı sonrası basının gündeminden düşmeyen Hande Erçel, kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Daha önce Milano Moda Haftası’nda boy gösteren yıldız isim, bu kez Paris’te moda severlerle buluştu. Etkinlikte objektiflere poz veren oyuncu, tercih ettiği kıyafetiyle de göz kamaştırdı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Paris Moda Haftası’ndaki kareleri sosyal medyada hızla yayılan Hande Erçel’e hayranlarından binlerce yorum ve beğeni geldi. Şıklığıyla ön plana çıkan oyuncu, Türkiye’de olduğu kadar uluslararası moda çevrelerinde de dikkat çekti.

Özel Hayatıyla da Gündemde

Sabancı ile ayrılığı hakkında sorular yönelten muhabirlere “Bu konuda konuşmayacağım, teşekkür ederim. Konuşmak istemiyorum” yanıtını veren Erçel, özel hayatını kapalı tutsa da kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Paris Moda Haftası’na katılması da ünlü ismin uluslararası platformda yükselişinin bir göstergesi olarak yorumlandı.