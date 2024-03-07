Hande Erçel, Mumbai'de

Başarılı oyuncu Hande Erçel, Hindistan’ın Mumbai şehrinde bu sene 24.sü düzenlenen Asya’nın en büyük medya, televizyon ve eğlence konferansı “FICCI Frames''e onur konuğu olarak katıldı. 

Hande Erçel, Mumbai'de
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-03-2024 13:43
 
 
HİNDİSTAN’DAN BÜYÜK İLGİ
 
Hande Erçel, Hindistan’ın ünlü oyuncusu Ayushmann Khurrana ile konferansın kapanış panelinde konuşmacı olarak yer aldı. 

 
Hindistan’a gittiği ilk günden itibaren büyük ilgi gören Erçel yaptığı konuşmada; ‘Hindistan’a ilk kez geldiğini ve buraya geldiğinde gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu belirtti.’ 
 
 
Hindistan basınına da röportajlar veren Hande Erçel Bollywood’da işlerde yer almak istediğini ve Hint sineması oyunculardan Hrithik Deepika, Dave Patel ile aynı projede yer almak istediğini söyledi.

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