Hande Erçel, Mumbai'de

HİNDİSTAN’DAN BÜYÜK İLGİ

Hande Erçel, Hindistan’ın ünlü oyuncusu Ayushmann Khurrana ile konferansın kapanış panelinde konuşmacı olarak yer aldı.





Hindistan’a gittiği ilk günden itibaren büyük ilgi gören Erçel yaptığı konuşmada; ‘Hindistan’a ilk kez geldiğini ve buraya geldiğinde gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu belirtti.’