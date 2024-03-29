Hande Erçel mekan mı açtı? Merak edilen soruyu ilk kez yanıtladı

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile romantik ilişkisiyle gündemden düşmeyen oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz gece Armutlu'da görüntülendi.

Hande Erçel mekan mı açtı? Merak edilen soruyu ilk kez yanıtladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-03-2024 18:50

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Hande Erçel, özel hayatıyla ilgili merak uyandıran gizemini koruyor. İş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisiyle adından sıkça söz ettiren Erçel, geçtiğimiz gece Armutlu'da objektiflere yakalandı.

 

Mekan çıkışı basın mensuplarıyla karşılaşan Hande Erçel, "Mekanın sizin olduğuna dair haberler vardı? Bugün açılış günü mü?" sorusuyla karşılaştı. Güzel oyuncu, bu soruya sadece gülümseyerek "Mekan benim değil. Yakın bir dostumun" açıklamasını yaparak diğer sorulara cevap vermekten kaçındı ve hızlıca mekandan ayrıldı.

Hande Erçel'in özel hayatına dair sır perdesini sıkıca kapattığı bir kez daha gözler önüne serildi. İlişkisi hakkında net açıklamalardan kaçınan ve meraklı gözlerden uzak durmaya çalışan Erçel'in, Hakan Sabancı ile olan ilişkisiyle ilgili detayları özenle sakladığı görülüyor.

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