Hande Erçel isyan etti: "Hedef gösteriliyorum!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ilişkisi ve medyada gündem olan gerilimli anları, TV8'de yayınlanan 'Aramızda Kalmasın' programında Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Milliyet yazarlarından Ali Eyüboğlu'nun moderatörlüğünde konuşuldu.

Müge Dağıstanlı Erdoğan, "Hande Erçel, arkadaşımız Umut Ünver'in sorularına detaylı ve uzun bir şekilde cevap verdi. Bu röportajı ilk defa bu kadar detaylı bir şekilde yapmış olduk" diyerek, ünlü oyuncunun röportajını ekranlara taşıdı.



İşte Hande Erçel'in açıklamaları:

"Üzerimde çok farklı bir durum var. Her alanda hedef gösteriliyorum; oyunculuk ve özel hayatım. Sebebini bilmiyorum, artık bundan çok yoruldum. Yıllardır bu sektördeyim ve bir emeğim var. Mesleğimi severek yapıyorum. Eleştirilerin bir kısmı beni üzüyor, bir kısmı ise umurumda olmuyor. Bu tür eleştirileri hak ettiğimi düşünmüyorum."

"Eski halimin sürekli konuşulması, küçük yaşlardan beri göz önünde olduğum için. Eskiden üzülüyordum ama artık alıştım. Normal geliyor. İnsanlar konuşmak istiyor, konuşuyor. Ben çok kendi halinde, kendi dünyasında yaşayan bir insanım. Artık beni salın!"

“Hakan ile Bali tatilimiz çok güzel geçti, keyifliydi. Benim rahatsız olduğum şey şu; evlilik gibi konular özel durumlar. Böyle şeyler kısmet. Böyle bir karar alsak neden saklayalım? Olsa bizden duyarsınız. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Evlilik olmak zorunda da değil. Daha çok erken bunları konuşmak için. Çok güzel bir ilişki yaşıyoruz.”