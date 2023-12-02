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Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yıllarını kutladı!

İş insanı Hakan Sabancı ve ünlü oyuncu Hande Erçel, birbirleriyle geçirdikleri birinci yılını kutladı. Sosyal medya hesapları üzerinden romantik bir paylaşım yapan çift, kısa sürede geniş bir ilgiyle karşılandı ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yıllarını kutladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-12-2023 11:01

Aşkları hiç eksilmeyen çift, son olarak birinci yıl dönümlerini sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları romantik bir paylaşımla kutladı.

Hande Erçel, Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştığı bir fotoğrafta sevgilisiyle sarılırken, kalp emojisi eşliğinde "En sevdiğim tüm anılarım seninle. Daha fazlasını yapmak için sabırsızlanıyorum" mesajını yazdı.

Hakan Sabancı da aynı paylaşımı kendi sosyal medya hesabında, 389 bin takipçisiyle paylaştı. İkilinin romantik kutlaması, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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