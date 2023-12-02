Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yıllarını kutladı!

Aşkları hiç eksilmeyen çift, son olarak birinci yıl dönümlerini sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları romantik bir paylaşımla kutladı.

Hande Erçel, Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştığı bir fotoğrafta sevgilisiyle sarılırken, kalp emojisi eşliğinde "En sevdiğim tüm anılarım seninle. Daha fazlasını yapmak için sabırsızlanıyorum" mesajını yazdı.

Hakan Sabancı da aynı paylaşımı kendi sosyal medya hesabında, 389 bin takipçisiyle paylaştı. İkilinin romantik kutlaması, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.