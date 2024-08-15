Hande Erçel: 'Hakan'la evlenirsek haberiniz olur'

Ünlü oyuncu Hande Erçel, önceki gün Etiler’deki menajerlik ofisinden çıkarken objektiflere yansıdı. Son dönemde merakla beklenen projesi "Rüzgara Bırak" hakkında konuşan Erçel, projede birlikte çalıştığı Barış karakterini canlandıran oyuncuyla ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Erçel, “Barış ne söylediyse ben de aynısını düşünüyorum. Gerçekten harika birisi. Setin tadı damağımızda kaldı. Keşke biraz daha sürseydi diyorum ben de,” ifadeleriyle projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaz tatili hakkında da konuşan Hande Erçel, “Hem iş hem tatilin olduğu bir yaz geçti. Daha da bitti sayılmaz ya. Daha yaz devam ediyor,” diyerek yazın tadını çıkarmaya devam ettiğini belirtti.

Hakan Sabancı ile devam eden ilişkisi ve evlilik dedikoduları karşısında ise Erçel, “Olursa haberiniz olur ya. Şimdilik her şey yolunda ilerliyor,” diyerek ilişkilerinin mutlu bir şekilde sürdüğünü ifade etti.