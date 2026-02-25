Hande Erçel Emirgan'ı Haritadan Sildi! Eski Sevgilisiyle Karşılaşma Korkusu İş Görüşmesi İptal Ettirdi.

Hande Erçel neden Emirgan'a gitmiyor? Ünlü oyuncunun iş görüşmesinin yerini değiştirtmesi ve Hakan Sabancı ile pişti olma korkusunun detayları haberimizde...

Yayın Tarihi : 25-02-2026 17:03

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın uzun süreli ilişkilerini noktalamasının ardından, ayrılığın yankıları semt sınırlarını aşmaya başladı. İddialara göre Erçel, eski sevgilisiyle karşılaşma riskini sıfıra indirmek için İstanbul haritasından Emirgan'ı tamamen sildi.

 Emirgan Yasaklı Bölge İlan Edildi

Takvim gazetesinden Ufuk Özcan'ın haberine göre; Hande Erçel, Hakan Sabancı'nın ikamet ettiği ve ilişkileri boyunca en çok vakit geçirdikleri Emirgan bölgesinden köşe bucak kaçıyor. Ünlü oyuncunun, anıların taze olduğu ve Sabancı ile "pişti" olma ihtimalinin tavan yaptığı bu semte adım bile atmadığı söyleniyor.

İş Görüşmesi İçin "Mekan" Resti!

Ayrılık sonrası profesyonel hayatına odaklanan Erçel'in, bu hassasiyeti son iş görüşmesinde kriz çıkardı. İddialar ise oldukça çarpıcı:

  • Önemli Toplantı: Erçel için Emirgan sahilindeki popüler bir restoranda kritik bir iş görüşmesi organize edildi.

  • Adresi Duyunca Vazgeçti: Mekanın ismini ve lokasyonunu duyan ünlü oyuncu, geçmişteki anıların gölgesinde kalmamak ve eski sevgilisiyle karşılaşmamak için adeta seferberlik ilan etti.

  • Toplantı Taşındı: Erçel'in ısrarı üzerine, profesyonel ekibin toplantı adresini başka bir semte taşımak zorunda kaldığı öne sürüldü.

Sessizlik Sürüyor, Rutinler Değişiyor

Ayrılık sonrası her iki taraf da sessizliğini korusa da, Hande Erçel'in günlük rutininde yaptığı bu radikal değişiklikler "ilişkinin kolay unutulmadığı" yorumlarına neden oldu. Sabancı cephesinin bu "semt ambargosuna" nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu.

