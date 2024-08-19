Hande Erçel, Atina tatilinden iddialı kareler paylaştı!

'Rüzgara Bırak' filmiyle yakında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Erçel, geçtiğimiz haftalarda Mikonos'ta tatil yapmış, ardından Türkiye'ye dönmüştü. Ancak ünlü çift, tatillerine kısa bir ara verip birkaç gün sonra soluğu Atina'da aldı.

Hande Erçel, Atina’da geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak hayranlarını sevindirdi. "Görev dışı" notuyla paylaştığı birbirinden iddialı pozlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. 30 yaşındaki güzel oyuncu, tatilin tadını çıkarırken adeta enerji dolu anlarını hayranlarına yansıttı.

Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, ilişkileri hakkında "Her şey çok yolunda, çok güzel gidiyor" diyerek mutluluğunu dile getirdi.