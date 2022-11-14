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Hande Erçel açıkladı! Hakan Sabancı'yla aşk yaşıyor mu?

Hande Erçel, Hakan Sabancı’yla bir partide yakınlaştığına yönelik yapılan haberlere Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Hande Erçel açıkladı! Hakan Sabancı'yla aşk yaşıyor mu?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2022 18:51

Güzel oyuncu Hande Erçel'in bir süre önce eski sevgilisi Kerem Bürsin ile barıştığı iddia edilmişti. Hatta eski aşıkların geçtiğimiz haftalarda Kavacık'ta buluştuğuna dair görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine açıklama yapan Erçel, barışma iddialarına yanıt verip "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim" demişti. Fakat bu açıklamanın geccesi yani 11 Kasım Cuma akşamı Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile buluştuğu iddia edildi. İkilinin Emirgan'daki bir mekanda eğlendiği iddiası bugün magazin gündemindeydi.

HANDE ERÇEL KONUŞTU!

Çıkan haberlerin ardından Hande Erçel sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak aşk iddialarını yalanladı. Oyuncu şöyle dedi: 

"Her sabah başka bir haberle uyanıyorum,hayatımda kimse yok.Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin."
 


 

 

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