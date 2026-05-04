Hande Doğandemir’den Evlilik İddialarına Yanıt: Yaza Düğün Olacak mı?

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Antonis Remos’un Volkswagen Arena’daki konserinde objektiflere yansıdı. Eski sevgilisi Emre İzer ile yeniden barışan ve geçtiğimiz yıl sürpriz bir evlenme teklifi alan Doğandemir, merak edilen evlilik sorularına son noktayı koydu.

"Hiç Beklemediğim Bir Anda Teklif Aldım"

Geceye arkadaş grubuyla katılan güzel oyuncu, özel hayatındaki gelişmeleri samimiyetle paylaştı. Geçtiğimiz yıl aldığı evlenme teklifinin kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirten Doğandemir, ilişkilerinin gidişatından memnun olduğunu ancak resmiyet için acele etmediklerini dile getirdi.

Bu Yaz Düğün Değil Tatil Var

Evlilik tarihine dair net bir planlarının olmadığını ifade eden Hande Doğandemir, hayranlarını heyecanlandıran "düğün ne zaman?" sorularına şu yanıtı verdi:

"Hiç beklemediğim bir anda evlenme teklifi aldım ancak henüz bir tarih konuşmadık. Yaza düğün yok ama bol bol tatil olur."

Ünlü oyuncu, bu yazı evlilik hazırlıklarıyla değil, dinlenerek ve tatil yaparak geçirmeyi planladığını belirterek evlilik iddialarına kapıyı kapattı.