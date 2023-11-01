Hande Ataizi "Bihter" filminin afişinde neden yok?

Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" karakterine hayat verdiği filmde son afişte Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Helin Kandemir, Ebru Özkan ve çocuk oyuncu Emre İnce bulunuyor. Ancak filmdeki Firdevs karakterini canlandıran Hande Ataizi'nin afişte olmaması, özellikle "Aşk-ı Memnu" dizisinin unutulmaz karakterinin neden göz ardı edildiği sorularını gündeme getirdi.

"Bihter" filminin çekimleri sırasında Farah Zeynep Abdullah ile Hande Ataizi arasında gerginlik yaşandığı medyada yer almıştı. Bu nedenle Hande Ataizi'nin afişte yer almamasının, bu gerginlikle ilgili olup olmadığı merak konusu haline geldi. Ayrıca Farah Zeynep Abdullah'ın filmin yönetmenleri Caner Alper ve Mehmet Binay ile de sorunlar yaşadığı konuşuluyor.