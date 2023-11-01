Advert

Hande Ataizi "Bihter" filminin afişinde neden yok?

Taff Pictures'ın "Bihter" adlı filmi, 15 Kasım'da Prime Video platformunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken, filmin son afişi dikkat çekti çünkü Hande Ataizi'nin bu afişte yer almaması gözlerden kaçmadı.

Hande Ataizi
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 01-11-2023 12:15

Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" karakterine hayat verdiği filmde son afişte Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Helin Kandemir, Ebru Özkan ve çocuk oyuncu Emre İnce bulunuyor. Ancak filmdeki Firdevs karakterini canlandıran Hande Ataizi'nin afişte olmaması, özellikle "Aşk-ı Memnu" dizisinin unutulmaz karakterinin neden göz ardı edildiği sorularını gündeme getirdi.

"Bihter" filminin çekimleri sırasında Farah Zeynep Abdullah ile Hande Ataizi arasında gerginlik yaşandığı medyada yer almıştı. Bu nedenle Hande Ataizi'nin afişte yer almamasının, bu gerginlikle ilgili olup olmadığı merak konusu haline geldi. Ayrıca Farah Zeynep Abdullah'ın filmin yönetmenleri Caner Alper ve Mehmet Binay ile de sorunlar yaşadığı konuşuluyor.

Benzer Haberler
‘Aşk Mevsimi’nin teaserı yayınlandı ‘Aşk Mevsimi’nin teaserı yayınlandı
Hadise Atatürk kostümleri ile sahne aldı Hadise Atatürk kostümleri ile sahne aldı
Edis'ten muhteşem 100. yıl konseri Edis'ten muhteşem 100. yıl konseri
"Ölümlü Dünya 2" filminden yeni afiş yayınlandı
“Veda” tiyatro sahnesinde! Galası yapıldı “Veda” tiyatro sahnesinde! Galası yapıldı
Almula Merter ile “Biz Bize Sohbetler” başladı! Almula Merter ile “Biz Bize Sohbetler” başladı!
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'
  • 30-10-2023 17:12

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim