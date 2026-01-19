Hamdi Alkan’dan Samimi İtiraflar: "Aldattığım İçin Üzüldüm"

Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, katıldığı 'Yasemin Penceresi' programında özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alkan, yıllar önce ilk eşi Canan Hoşgör’e yönelik ihanetinden, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme gelen eski eşi Selen Görgüzel’e kadar pek çok konuda sessizliğini bozdu.

İlk Evlilikteki İhanet İtirafı: "Ebru Şallı ile Aldattım"

Hamdi Alkan, 1989-1999 ve 2006-2012 yılları arasında iki kez evlendiği Canan Hoşgör ile olan ilk ayrılık sürecine dair samimi bir itirafta bulundu. Hoşgör’ü o dönem Ebru Şallı ile aldattığını hatırlatan Alkan, süreci şu sözlerle anlattı:

"Bir ilişki yaşadım, sonra dürüstçe boşandım. İlişkiyi bir süre sonra itiraf ettim. O da tamam dedi, oldu bitti. Sonra bir kez daha evlendik ve kızımız Ayşe dünyaya geldi."

"Pişman oldun mu?" sorusuna ise, "Üzüldüm, o da üzüldü. Ama sonra dostane bir şekilde hallettik, hâlâ görüşüyoruz" yanıtını vererek aralarındaki buzların çoktan eridiğini belirtti.

Selen Görgüzel’e Destek: "Adalet Yerini Bulacaktır"

Programda, geçtiğimiz günlerde (Ocak 2026) ünlülere yönelik düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınıp ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski eşi Selen Görgüzel de gündemdeydi. Alkan, 2014-2022 yılları arasında evli kaldığı Görgüzel için şunları söyledi:

İletişim Kurdu: Gözaltı haberinden sonra Selen Görgüzel ile konuştuğunu ve üzüntüsünü dile getirdiğini belirtti.

Özel Hayat Vurgusu: "Herkesin özel hayatı var, çok müdahil olmak istemem ama yapabileceğim bir şey olursa elbette yanındayım" diyerek eski eşine açık kapı bıraktı.

Adalete Güven: Bir suç unsuru yoksa adalet mekanizmasının gereğini yapacağına inandığını ifade eden Alkan, Görgüzel'in şu an bu sıkıntılardan kurtulmuş olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Selen Görgüzel’den "İtibar Suikastı" Çıkışı

Öte yandan serbest bırakılan Selen Görgüzel, soruşturmaya dahil edilme nedeninin tamamen otelin sağladığı bir uçak yolculuğu olduğunu belirtti. Hakkındaki iddiaları reddeden şarkıcı, durumun bir "itibar suikastı" olduğunu savunarak hukuki süreç başlatacağını duyurdu.