Hamdi Alkan’dan Samimi İtiraflar: "Aldattığım İçin Üzüldüm"

Hamdi Alkan'dan ihanet ve Selen Görgüzel itirafları! Yasemin Penceresi'nde Canan Hoşgör'ü Ebru Şallı ile aldattığını anlatan Alkan, uyuşturucu soruşturmasında serbest kalan Selen Görgüzel'e de destek verdi.

Hamdi Alkan’dan Samimi İtiraflar:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-01-2026 14:14

Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, katıldığı 'Yasemin Penceresi' programında özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alkan, yıllar önce ilk eşi Canan Hoşgör’e yönelik ihanetinden, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme gelen eski eşi Selen Görgüzel’e kadar pek çok konuda sessizliğini bozdu.

İlk Evlilikteki İhanet İtirafı: "Ebru Şallı ile Aldattım"

Hamdi Alkan, 1989-1999 ve 2006-2012 yılları arasında iki kez evlendiği Canan Hoşgör ile olan ilk ayrılık sürecine dair samimi bir itirafta bulundu. Hoşgör’ü o dönem Ebru Şallı ile aldattığını hatırlatan Alkan, süreci şu sözlerle anlattı:

"Bir ilişki yaşadım, sonra dürüstçe boşandım. İlişkiyi bir süre sonra itiraf ettim. O da tamam dedi, oldu bitti. Sonra bir kez daha evlendik ve kızımız Ayşe dünyaya geldi."

"Pişman oldun mu?" sorusuna ise, "Üzüldüm, o da üzüldü. Ama sonra dostane bir şekilde hallettik, hâlâ görüşüyoruz" yanıtını vererek aralarındaki buzların çoktan eridiğini belirtti.

Selen Görgüzel’e Destek: "Adalet Yerini Bulacaktır"

Programda, geçtiğimiz günlerde (Ocak 2026) ünlülere yönelik düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınıp ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski eşi Selen Görgüzel de gündemdeydi. Alkan, 2014-2022 yılları arasında evli kaldığı Görgüzel için şunları söyledi:

  • İletişim Kurdu: Gözaltı haberinden sonra Selen Görgüzel ile konuştuğunu ve üzüntüsünü dile getirdiğini belirtti.

  • Özel Hayat Vurgusu: "Herkesin özel hayatı var, çok müdahil olmak istemem ama yapabileceğim bir şey olursa elbette yanındayım" diyerek eski eşine açık kapı bıraktı.

  • Adalete Güven: Bir suç unsuru yoksa adalet mekanizmasının gereğini yapacağına inandığını ifade eden Alkan, Görgüzel'in şu an bu sıkıntılardan kurtulmuş olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Selen Görgüzel’den "İtibar Suikastı" Çıkışı

Öte yandan serbest bırakılan Selen Görgüzel, soruşturmaya dahil edilme nedeninin tamamen otelin sağladığı bir uçak yolculuğu olduğunu belirtti. Hakkındaki iddiaları reddeden şarkıcı, durumun bir "itibar suikastı" olduğunu savunarak hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Benzer Haberler
71 Kilo Gitti, Yeni İmajı Geldi! Işın Karaca’nın Şaşırtan Değişimi. 71 Kilo Gitti, Yeni İmajı Geldi! Işın Karaca’nın Şaşırtan Değişimi.
Esra Ezmeci Hakkında 10 Ay Hapis Cezası Verildi. Esra Ezmeci Hakkında 10 Ay Hapis Cezası Verildi.
Megastar da Olsanız Yorgunluk Aynı! Tarkan’ın Megastar da Olsanız Yorgunluk Aynı! Tarkan’ın "Yan Gelip Yatma" Paylaşımı Rekor Kırdı.
Sinem Ünsal’dan Sinem Ünsal’dan "Uzak Şehir" İtirafı: "Eksi 11 Derecede Mimiklerimiz Donuyor!"
Emilia Clarke’dan Olay Yaratan İtiraf: Sevişme Sahnesinde Kaburgası Kırıldı! Emilia Clarke’dan Olay Yaratan İtiraf: Sevişme Sahnesinde Kaburgası Kırıldı!
Hazal Kaya ve Meryem Uzerli Diyaloğu: Sosyal Medya İkiye Bölündü! Hazal Kaya ve Meryem Uzerli Diyaloğu: Sosyal Medya İkiye Bölündü!
ÇOK OKUNANLAR
Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya:
  • 15-01-2026 12:12

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya: "Hep Çok Dişi Karakterler Oynadım"

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’
  • 15-01-2026 11:20

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.
  • 13-01-2026 15:57

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!

Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı
  • 14-01-2026 17:53

Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı