Hamas ne demek ve Hamas lideri kurucusu kimdir?

İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı, Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları 'Aksa Tufanı' operasyonu kapsamında 5 bin roket ve havan ateşlendiğini kamuoyuna bildirdi. Bu hareketlilik sonrasında, pek çok kişi "Hamas kimdir? Hamas'ın kökenleri nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Hamas'ın Tarihçesi ve Kökenleri

Hamas, İsrail'in bazı bölgelerde sürdürdüğü işgal veya abluka politikalarına karşı direnen bir hareket olarak tanınıyor. 1987 yılında ilk Filistin intifadasının yankılarıyla, özellikle Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın liderlerinin öncülüğünde kuruldu. Ancak Batı dünyasında "terör örgütü" olarak etiketlendi.

2006 yılında gerçekleşen seçimlerde Hamas, parlamentoda çoğunluğu kazandı. Ancak bu durum, Fetih ile iç çatışmalara yol açtı. Bu çatışmalar, 2007 yılında Gazze'nin Hamas kontrolüne geçmesiyle son buldu. Bugün Hamas, Gazze Şeridi'nde etkin bir şekilde hükmetmektedir.

Hamas'ın Kuruluşu ve Liderleri

Bu hareket, Şeyh Ahmed Yasin, Abdülaziz el-Rantisi ve Mahmud Zahar liderliğinde kuruldu. Ancak, günümüzde Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye olarak bilinmektedir.

Birçok ülke, Hamas'ı ya tamamen ya da kısmen "terör örgütü" olarak nitelendirmekte ve bu doğrultuda yaptırımlar uygulamaktadır. Bu ülkeler arasında ABD, İngiltere, Avrupa Birliği, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda bulunmaktadır.