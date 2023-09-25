Hamam mı? Türbe mi? Mezar mı? Tokat'taki o tarihi yapının ne olduğunu bilen yok

Tokat'ın Niksar ilçesinden yolu geçenlerin dikkatini çeken tarihi bir yapı bulunuyor. Merak edip yolculuğuna ara verip yapıyı inceleyenler ise bir türlü ne olduğunu anlayamadı. Bazı vatandaşlar gördükleri köylülerden yapı hakkında bilgi almak istedi ancak net bir bilgi alamadı. O yapının hamam mı, türbe mi, mezar mı olduğu bir türlü anlaşılamadı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde konumuyla karayolundan geçen hemen herkesin dikkatini çeken tarihi bir yapı bulunuyor. Oldukça dikkat çeken o yapı bakımsızlıktan bir kısmı yıkılmış durumda. Ancak geçen yıllar yapıyı tamamen yerle bir edememiş. Köylüler tarafından 3. yüzyıldan kaldığı düşünülen yapı hakkında çeşitli rivayetler bulunuyor.

Tarihi eserlere meraklı bazı vatandaşlar, Niksar yolundan geçerken gördükleri bu yapıyı incelemek için durup yanına kadar gidiyor. Tarihi yapıyı inceleyen vatandaşlar ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyor. Yapının etrafında köylülerden birini veya çobanları görenler, bilgi almak için onlara yapının ne olduğunu soruyor. Ancak kimse yapının gerçekte ne olduğunu bilmiyor.

Köylülerin o yapı hakkında ortak bir kanısı var. Köylülerin geneli yapının, Hellenistik Dönem’de Tokat'ta kurulmuş olan Komana Antik Kenti'nden kaldığını düşünüyor. Ancak yapının neden inşa edildiğini tam manasıyla bilen yok. Türbe olduğunu söyleyen de var hamam olduğunu söyleyen de.

Dışardan bakıldığında yağı bir türbeye benziyor. Ancak yapı incelendiğinde içinde ne bir mezar taşı ne de bir sanduka bulunmuyor. Dolayısıyla yapının türbe olma ihtimali oldukça düşük. Yapı tamamen taş duvarlardan örülmüş. Köylülerin verdiği bilgiye göre 3. yüzyıldan kalma o eser restore görmemesine karşın hala ayakta.