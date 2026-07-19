Haluk Levent'e Yeni Suçlama! Gizli Ortaklık İddiası

Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler gündemi hareketlendirdi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın verdiği ifadede yer alan iddialar dikkat çekti. Dosyada hem milyonlarca liralık bir ortaklık iddiası hem farklı ticari girişimlere ilişkin ayrıntılar konuşuluyor.

Asistanının İfadesi Dikkat Çekti

Soruşturma dosyasına giren ifadeye göre Yeliz Kaya Haluk Levent'in bir şarap şirketine ortak olmayı planladığını ve bu amaçla Güney Köse'ye para gönderdiğini öne sürdü. Kaya ortaklığın nasıl sonuçlandığını bilmediğini söylerken kendi adına düzenlenen bazı çeklerdeki imzaların da kendisine ait olmadığını iddia etti.

Bu ifadeler soruşturmanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelirken yetkililerin mali hareketlere ilişkin incelemeleri de sürüyor.

Milyonlarca Liralık Ortaklık İddiası

Dosyada yer alan iddialara göre Haluk Levent'in İzmir'in Selçuk ilçesinde faaliyet gösteren Akberg Wine isimli şarap üretim tesisine ortak olmak için milyonlarca lira aktardığı öne sürüldü.

Söz konusu şirketin kurucusu Güney Köse'nin yurt dışında da yatırımlar yaptığı Hollanda'da açtığı şarap evinin ise kısa süre önce faaliyetlerini sonlandırdığı iddia edildi. Bu gelişmeler de soruşturma kapsamında değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı.

Ahbap Markasıyla Ticari Başvurular

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer konu ise Ahbap adıyla yapılan marka tescil başvuruları oldu. Dosyadaki bilgilere göre "Ahbap Bira" adı için marka başvurusu yapılırken bunun dışında Ahbap Kahve, Ahbap Su ve Ahbaphane isimleri için de çeşitli tescil işlemlerinin gerçekleştirildiği öne sürüldü. İddialara göre bu başvurular içecek üretiminden yeme içme işletmelerine kadar uzanan farklı ticari alanları kapsıyordu.

Soruşturma kapsamında ortaya atılan tüm bu iddialarla ilgili adli süreç devam ediyor. Yetkililerin incelemeleri sürerken dosyada yer alan iddiaların yargılama sürecinde değerlendirileceği ve nihai kararın mahkeme tarafından verileceği belirtiliyor.