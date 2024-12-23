Haluk Levent hastaneye kaldırıldı!

Ünlü sanatçı Haluk Levent, bu sabah yaşadığı göğüs ağrısı şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılarak müşahade altına alındı. Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, sanatçının durumunun tedbir amaçlı olarak yakından izlendiğini ve hayati bir tehlike bulunmadığını belirtti.

Anjiyo Yapılacak

Haluk Levent’in kesin sağlık durumu, yarın sabah yapılacak olan anjiyo sonrası netlik kazanacak. Doktorları, sanatçının birkaç gün içerisinde tamamen iyileşmesini beklediklerini ifade etti.

“Hayranlarım Endişelenmesin”

Sanatçı, doktoru aracılığıyla yaptığı açıklamada, hayranlarına seslenerek korkulacak bir durum olmadığını ve her şeyin kontrol altında olduğunu söyledi.

Haluk Levent’in sağlık durumu hayranları tarafından yakından takip edilirken, sanatçının sevenleri sosyal medyada geçmiş olsun mesajlarıyla ünlü isme destek oluyor.