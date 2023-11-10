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Haluk Bilginer'in 'Şahsiyet' dansı sosyal medyayı salladı!

Şahsiyet dizisinde Agah Beyoğlu karakterine hayat veren Haluk Bilginer, galanın after partisinde tıpkı dizinin ilk dakikalarında canlandırdığı dans sahnelerinde olduğu gibi gönlünce eğlendi.

Haluk Bilginer'in 'Şahsiyet' dansı sosyal medyayı salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2023 12:31

Haluk Bilginer başrolünü oynadığı “Şahsiyet” dizisinin galasına katıldı. 5 yıl sonra dizinin ikinci sezonu 13 Kasım’da seyirciyle buluşacak. Ay Yapım imzalı dizide Agah Beyoğlu karakterine hayat veren Haluk Bilginer, after partide tıpkı dizinin ilk dakikalarında canlandırdığı dans sahnelerinde olduğu gibi gönlünce eğlendi.

Dizinin senaristi Hakan Günday “İlk sezon şahsiyetini kaybetmekten korkan bir adamın hikâyesiydi, şimdi de şahsiyetinin peşinde koşan bir Agah Beyoğlu hikâyesini izleyeceğiz. Onunla beraber koşan herkese çok teşekkür ederim” dedi. Dizide çok keyif alarak oynadığını belirten Haluk Bilginer “Hakan’ın da az önce dediği gibi bu sefer şahsiyetini arayan bir adamın hikayesi var, umarım hepiniz beğenirsiniz” diye konuştu.

 

 

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