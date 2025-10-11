Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'i Buluşturan 'Yan Yana' Filminden Eğlenceli Fragman

Usta oyuncu Haluk Bilginer ve son dönemin başarılı projelerine imza atan Feyyaz Yiğit’i bir araya getiren, yılın iddialı filmi ‘Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana’ için geri sayım başladı. 14 Kasım’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan ve Mert Baykal’ın yönetmenliğini üstlendiği filmden komedisi yüksek ilk fragman yayınlandı.

Yayın Tarihi : 11-10-2025 12:01

Son dönemin başarılı projelerinde senarist ve oyuncu olarak yer alan Feyyaz Yiğit ile usta oyuncu Haluk Bilginer’in başrollerini paylaştığı ‘Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana’ filmi 14 Kasım’da IMAX olarak vizyona giren ilk Türk yapımı olacak. Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın (NuLook Production), ana sponsorluğunu hızlı teslimatın öncü markası Getir’in üstlendiği filmin gişe rekorları kıran Fransız yapımından uyarlama senaryosunu Aziz KediFeyyaz Yiğit ve Mert Baykal’ın birlikte kaleme aldı.

Mert Baykal’ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in başrollerinde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda ise onlara Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam eşlik ediyor. İlk teaserıyla büyük ilgi gören ve şimdiden merakla beklenen filmden eğlencesi yüksek bir fragman sinemaseverlerle paylaşıldı. Haluk Bilginer’in hayat verdiği Refik ile Feyyaz Yiğit’in canlandırdığı Ferruh karakterlerinin ilk kez karşılaşmasını gördüğümüz fragmanda ikilinin yaşadığı eğlence dolu, trajikomik ve duygusal anlara tanıklık ediyoruz. Herkesi derinden etkileyecek bir dostluk hikayesine davet eden filmin fragmanında ayrıca Bige Önal ve Hatice Aslan’ın hayat vereceği Figen ve Lale karakterlerinin Ferruh’la vereceği komedi dolu sınavın ilk sinyalleri veriliyor.

 

NuLook Production imzasıyla sinemaseverlerle buluşması planlanan ‘Yan Yana’, aynı zamanda IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olarak sinema tarihine geçecek.  Çok daha yüksek görüntü ve ses kalitesi sunan IMAX teknolojisi, özel donanımlı sinema salonlarıyla izleyiciye eşsiz bir sinema deneyimi yaşatıyor. Ülkemizde IMAX teknolojisi kullanan sinema salonları her geçen yıl artarken Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in başrollerinde olduğu ve şimdiden büyük heyecanla beklenen film, sadece IMAX salonlarında değil, tüm sinemalarda 14 Kasım’da vizyonda olacak.

Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana’nın ana sponsorluğunu siparişleri dakikalar içinde adrese teslim eden hızlı teslimatın öncü markalarından Getir üstleniyor. 

