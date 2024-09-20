Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde yine aday!

Türk sinemasının usta oyuncusu Haluk Bilginer, 'Şahsiyet' dizisinin ikinci sezonundaki performansıyla bir kez daha uluslararası başarıya imza atarak Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi. Bilginer, bu prestijli ödüle ikinci kez aday olarak dikkatleri üzerine çekti.

Ay Yapım imzalı 'Şahsiyet' dizisinde canlandırdığı Agah Beyoğlu karakteriyle izleyiciyi bir kez daha etkileyen Bilginer, 2019 yılında aynı rolle bu kategoride ödül kazanmıştı. Bu yıl da performansıyla Emmy jürisinin beğenisini kazanan usta oyuncu, Türkiye’nin uluslararası alandaki gururu olmaya devam ediyor.

Bu yıl Haluk Bilginer’in Uluslararası Emmy Ödülleri'ndeki rakipleri arasında Brezilya’dan Julio Andrade ('Betinho: No Fio da Navalha'), Fransa’dan Laurent Lafitte ('Tapie') ve İngiltere’den Timothy Spall ('The Sixth Commandment') yer alıyor.

Haluk Bilginer’in, uluslararası arenada bir kez daha Türkiye’yi temsil etmesi heyecanla takip ediliyor. Ödül töreni için geri sayım başlarken, gözler usta oyuncunun bu yıl da ödülü kazanıp kazanmayacağına çevrildi.