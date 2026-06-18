Haluk Levent’ten Flaş İtiraf! “Haberler Doğru” Dedi

Son günlerde sosyal medyada ve haberlerde en çok konuşulan konulardan biri Haluk Levent hakkında çıkan 70 milyon TL’lik çek cezası oldu. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar sonrası konu kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Mahkeme Kararı Ne Diyor

İddialara göre Haluk Levent karşılıksız çek düzenlediği gerekçesiyle açılan davada yargılandı. Mahkeme de iki ayrı çek üzerinden toplamda yaklaşık 70 milyon TL tutarında adli para cezası verdi. Ayrıca çek hesabı açma yasağı da getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu haber ilk çıktığında sosyal medyada ciddi bir kafa karışıklığı oldu. Çünkü rakamın büyüklüğü ve olayın detayları birçok kişiyi şaşırttı.

Haluk Levent’ten Açıklama Geldi

Tartışmalar büyüyünce Haluk Levent de sessiz kalmadı ve X hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamasında “haberler eksikleri olsa da doğrudur” diyerek aslında olayın tamamen yalan olmadığını doğruladı ama detaylara da açıklık getirdi.

Levent asıl önemli noktanın süreç olduğunu ve olayın tek taraflı anlatılmadığını vurguladı. Yani haberlerin bazı kısımları eksik olsa da genel çerçevenin doğru olduğunu söyledi.

Ödeme Planı ve Süreç

Haluk Levent’in açıklamasına göre konuya ilişkin taksitli bir ödeme planı devreye girmiş durumda. Avukatlarının talebiyle 24 aya yayılan bir ödeme süreci oluşturulmuş.

Yani ortada çözümsüz bir durumdan çok yasal bir süreç ve planlama olduğu ifade ediliyor. Bu da olayın “ani bir kriz” değil, hukuki bir sürecin parçası olduğunu gösteriyor.

25 Yıl Sonra Gelen Gündem

Haluk Levent’in açıklamasında dikkat çeken bir diğer nokta ise “25 yıl sonra tekrar çekle gündeme geldim” sözleri oldu. Bu ifade de sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Birçok kişi uzun yıllar sonra böyle bir konunun tekrar gündeme gelmesini şaşırtıcı buldu. Levent ise yaşanan durum için takipçilerinden anlayış istedi ve sürecin yanlış anlaşılmamasını rica etti.

Sosyal Medyada Yorumlar Karışık

Olayın ardından sosyal medyada yorumlar ikiye bölündü. Bir kesim Haluk Levent’in açıklamasını yeterli ve samimi bulurken bazıları ise sürecin daha net açıklanması gerektiğini savundu.

Şu an için konu hukuki süreç içinde ilerlemeye devam ediyor. Gözler hem mahkeme sürecinde hem de sanatçının yapacağı yeni açıklamalarda.