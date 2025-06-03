Halit Ergenç’ten Muhabire Duygusal Rica: “Ne Olur Hepsini Sil Babacığım”

Halit Ergenç, çocuklarını izinsiz çeken muhabire "Ne olur hepsini sil babacığım" diyerek sosyal medyada büyük takdir topladı.

Halit Ergenç’ten Muhabire Duygusal Rica: “Ne Olur Hepsini Sil Babacığım”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-06-2025 15:04

Halit Ergenç, İstanbul’da düzenlenen Guns N' Roses konseri sırasında izinsiz çocuklarının fotoğraflarını çeken muhabire verdiği nazik ama kararlı tepkisiyle sosyal medyada takdir topladı. Ünlü oyuncunun, "Ne olur hepsini sil babacığım, olur mu?" sözleri kalplere dokundu.

Çocuklarının Gizliliğine Sahip Çıktı

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, 16 yıllık eşi Bergüzar Korel ile evliliğinden olan iki oğlu Ali ve Han ile dünyaca ünlü rock grubu Guns N' Roses’ın İstanbul’daki konserine katıldı. Ancak konser öncesi çocuklarının görüntülenmesi, Ergenç’i rahatsız etti.

Bir muhabirin çocuklarını izinsiz çektiğini fark eden oyuncu, her ne kadar öfkelense de yapıcı bir dille duruma müdahale etti. "Onları lütfen sil, çocuklar daha 18 değil. Böyle bir şeyi kabul edemem. Ne olur hepsini sil babacığım, olur mu? Yapma ne olursun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim" diyerek mahremiyete saygı çağrısı yaptı.

Sosyal Medyada Büyük Takdir Topladı

Halit Ergenç’in bu tutumu sosyal medya kullanıcıları tarafından alkışlandı. Özellikle çocukların medyada ifşa edilmesine karşı gösterdiği hassasiyet, "örnek bir baba" yorumlarıyla gündeme geldi. Ünlü çift, her fırsatta çocuklarının özel hayatını gözlerden uzak tutma konusundaki kararlılıklarıyla da biliniyor.

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