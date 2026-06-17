Halil İbrahim Ceyhan'dan Ters Köşe! Kariyerinde Rota Değişti

Yer aldığı reyting rekortmeni projelerle adını Türk televizyon tarihine altın harflerle yazdıran ve yurt dışında da devasa bir hayran kitlesine sahip olan başarılı aktör Halil İbrahim Ceyhan ters köşe bir hamleyle köklerine geri döndü. Oyunculuktaki yeteneğini bu kez müzik stüdyosuna taşıyan yakışıklı isim yeni single çalışmasıyla dijital platformları salladı. Ceyhan'ın müziğe dönüşü geçmişte pop müziğin lider isimleriyle yaptığı iş birliklerini de yeniden spot ışıklarının altına taşıdı.

Emanet dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Halil İbrahim Ceyhan kariyerindeki yeni adımı müzikle attı. Oyunculukta elde ettiği başarının ardından müziğe yeniden yönelen Ceyhan uzun bir aranın ardından yeni şarkısı Ağırıma Gitti'yi dinleyicileriyle buluşturdu.

Emanet'ten Leyla'ya Uzanan Başarı Gradiyenti

Halil İbrahim Ceyhan sadece ekran önündeki aurasıyla değil entelektüel ve sanatsal birikimiyle de çok yönlü bir sanatçı profili çiziyor. Rol aldığı her projede karakterin ruhunu izleyiciye geçirmeyi başaran oyuncu uzun süredir rafa kaldırdığı müzikal kimliğini yeniden canlandırdı.

Emanet, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet ve Kirli Sepeti gibi yapımlarda rol alan Ceyhan'ın müzikle olan geçmişi ise kariyerinin önemli bir parçası olarak biliniyor. Oyunculuk kariyerinden önce müzik çalışmalarına ağırlık veren Ceyhan daha önce Kendini Bana Bırak, Kaybettim ve Adaletsiz Hasret gibi şarkılar yayımlamıştı. Bir dönem müziğe ara veren oyuncu yeni projesiyle yeniden müzikseverlerle buluştu.

Popun Kralı Serdar Ortaç'a Üç Şarkı Birden Vermiş!

Ağırıma Gitti parçasının yayımlanmasıyla birlikte ünlü aktörün yıllar önce müzik sektörü ve beste üretimine dair verdiği ezber bozan bir röportaj sosyal medyada yeniden viral oldu. Ceyhan'ın sadece yorumcu değil aynı zamanda usta bir kaleme sahip bir söz yazarı olduğu gerçeği hayranlarını bir kez daha gururlandırdı.

Geçmiş röportajında Ceyhan, Serdar Ortaç'a şarkı verme hayalini gerçekleştirdiğini belirterek "Hayalim Serdar Ortaç'a şarkı vermekti ve bunu başardım. Serdar Ortaç'ın son albümüne üç şarkı verdim" ifadelerini kullandı.

Yazmayı ve Sözlerle Uğraşmayı Seviyorum

Müziğe olan tutkusunu içtenlikle dile getiren ve popüler şarkıların arkasındaki gizli kahramanlardan biri olduğunu belirten Halil İbrahim Ceyhan üretim sürecini şu sözlerle özetlemişti:

"Müzik benim için biraz hobi tarafı. Pare Pare şarkısının sözleri bana ait. Yazmayı ve sözlerle uğraşmayı seviyorum."

Halil İbrahim Ceyhan'ın Ağırıma Gitti şarkısı, YouTube ve Spotify listelerine hızlı bir giriş yaparken oyuncunun klipteki karizmatik duruşu da tam not aldı. Hem oyunculuğu hem de müzik kariyerini eş zamanlı yürütüp yürütmeyeceği merak edilen yıldız oyuncunun yeni sezonda mikrofon başında daha çok vakit geçirip geçirmeyeceğini zaman gösterecek.