Halil İbrahim Ceyhan'dan şaşırtan itiraf: Serdar Ortaç’a şarkı vermiş!

Yakışıklı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, katıldığı canlı yayında kariyeri ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oyunculuğunun yanı sıra müzikle de ilgilendiğini belirten Ceyhan, ünlü popçu Serdar Ortaç’a ait albüme üç şarkı verdiğini söyledi.

Halil İbrahim Ceyhan'dan şaşırtan itiraf: Serdar Ortaç’a şarkı vermiş!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-01-2025 18:48

Yakışıklı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, katıldığı canlı yayında kariyeri ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oyunculuğunun yanı sıra müzikle de ilgilendiğini belirten Ceyhan, ünlü popçu Serdar Ortaç’a ait albüme üç şarkı verdiğini söyledi.

"Hayalim Serdar Ortaç'a şarkı vermekti ve başardım. Son albümüne üç şarkı verdim. ‘Pare Pare’ şarkısı bana ait. Şarkı yazmayı seviyorum ama şarkıcılık tarafına geçmek istemedim." diyen Ceyhan, müziğin hayatında her zaman önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Dünyanın En Yakışıklı 9. Erkeği Seçilmişti

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz yıl TC Candler tarafından yapılan değerlendirmede Dünyanın En Yakışıklı 9. Erkeği seçilerek büyük bir çıkış yakalamıştı. Bu konuyla ilgili konuşan Ceyhan, “Güzel bir his, gurur okşayıcı bir şey. Yaptığımız işler dünyanın birçok yerinde izleniyor. Onun yansıması olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Özel Hayatı Hakkında Konuşmak İstemedi

Özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınan Ceyhan, sevgilisi olup olmadığına dair net bir açıklama yapmadı. Ancak hayatına girecek kişinin kültürel seviyesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Kız arkadaşımı aynı sektörden seçmek zorunda değilim. Kültürel olarak bana uygun olması yeterli." dedi.

5 kız kardeşiyle büyüdüğünü ve mutfakta yetenekli olduğunu da belirten ünlü oyuncu, yemek yapmayı ve özellikle yaprak sarmayı çok iyi bildiğini söyledi. Yay burcu olduğunu da ekleyen Ceyhan, titiz biri olduğunu ve evde ütü, yemek gibi işleri kendisinin yaptığını dile getirdi.

Halil İbrahim Ceyhan’ın bu açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi görürken, hayranları yakışıklı oyuncunun müzik yeteneği karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.

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