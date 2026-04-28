Halil İbrahim Ceyhan ve Zeynep Tuğçe Bayat’tan "%100 Aşk" Müjdesi!

Halil İbrahim Ceyhan ve Zeynep Tuğçe Bayat "%100 Aşk" filminde buluştu! Pansiyon şefi Ateş ve zor durumdaki Yağmur'un hikayesi çok yakında sinemalarda.

Yayın Tarihi : 28-04-2026 17:14

Sinema dünyası, romantik komedi türünde iddialı bir yapımla şenleniyor. Filmevi Yapım imzası taşıyan "%100 Aşk" filmi, sevilen oyuncular Halil İbrahim Ceyhan ve Zeynep Tuğçe Bayat'ı başrollerde bir araya getirdi. Hayatın sürprizleri ve kaderin ağlarıyla örülü bu hikaye, izleyicilere hem eğlenceli hem de duygusal anlar vaat ediyor.

Ateş ve Yağmur’un Beklenmedik Kesişmesi

Yönetmen koltuğunda Burak Demirdelen’in oturduğu, senaryosunu ise Ömer Pınar ve Yaşar Arak’ın kaleme aldığı filmde, karakterlerin zıt kutuplardan gelen ama aynı noktada buluşan hikayesi anlatılıyor.

  • Yağmur (Zeynep Tuğçe Bayat): Sevgilisi tarafından dolandırılan ve kendini bir anda büyük bir borç batağında bulan Yağmur, hayatını düzene sokabilmek için bir çıkış yolu arar. Teyzesinden kalan pansiyonun mülkiyetini alabilmek için önüne konulan şart ise bir hayli zordur: Üç mutlu çifti bir araya getirmek.

  • Ateş (Halil İbrahim Ceyhan): Pansiyonun yakışıklı ve yetenekli şefi olan Ateş, Yağmur’un bu zorlu mücadelesinde kilit bir rol oynayacaktır. Pansiyonda yolları kesişen ikili, bu süreçte sadece başkalarının mutluluğu için değil, kendi kalplerinin sesi için de bir yolculuğa çıkacaktır.

Yeni Sezonun İddialı Romantik Komedisi

Halil İbrahim Ceyhan’ın güçlü ekran enerjisi ile Zeynep Tuğçe Bayat’ın sempatik oyunculuğunu birleştiren "%100 Aşk", modern bir şehir masalı niteliği taşıyor. Pansiyon atmosferinin sıcaklığıyla harmanlanan hikaye, "aşkın %100 hali mümkün mü?" sorusunu beyazperdede yanıtlamaya hazırlanıyor.

Rıza Tamer'in Ölümünde Şüphe: Menajerlik Şirketinden Önemli Açıklama
