Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç'ten Kaçamak Görüntü: İlk Kez El Ele Yakalandılar

Gözlerden uzak yaşayan Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç, "Sil Baştan" galasında el ele yakalandı! İlk kez beraber görüntülendiler.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2025 16:03

Beraberliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç çifti, tiyatro galasında görüntülendi. Çift, dün akşam düzenlenen "Sil Baştan" adlı tiyatro oyununun galasına el ele katıldı. Bu, ikilinin ilk kez el ele kameralara yansıması oldu. Ancak, ünlü çiftin salona girerken kameralarla köşe kapmaca oynaması ve beraber görüntü vermek istememesi dikkat çekti.

 

Yeni Projesi Öncesi Gündeme Bomba Gibi Düştü

Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç ilişkilerini kameralardan uzak tutma çabalarına rağmen, galada çekilen bu el ele görüntülerle magazin gündemine bomba gibi düştüler. Hayranları, çiftin ilişkisinin devam ettiğini bu fotoğraflarla kesinleştirdi. Ceyhan, son olarak "Leyla" dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı. İkilinin bundan sonraki süreçte ilişkilerini ne kadar göz önünde yaşayacakları merak ediliyor.

