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Gecce Magazin Haberleri

Halil Ergün ve Serap Gedik’e Elazığ’da Onur ve Emek Ödülleri verildi!

14. Uluslararası Elazığ Çayda Çıra Festivali Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi Fırat Üniversitesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası katkılarıyla 1 Kasım 2022 akşamı Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde Çayda Çıra Halk Oyunu ekibinin gösterisi ile başladı.

Halil Ergün ve Serap Gedik’e Elazığ’da Onur ve Emek Ödülleri verildi!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 03-11-2022 16:27

Murat Tümen’in sunumu ile başlayan gece Festival Başkanı Serdar Kara’nın konuşmasıyla devam ederken açılış gecesinde  50. sanat yılını yaşayan senarist, oyuncu ve film festivalleri  koordinatörü Serap Gedik’e  Emek Ödülü, oyuncu Halil  Ergün’e Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim edildi.

Geceye Elazığ Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bilal Üstündağ, İranlı yönetmen Zöhre Zamani, Numan Çakır, Bahar Zozan Tok, Kıvanç Terzioğlu, yazarımız  Caner Ural, Mahiye Sabuncuoğlu, Hikmet Aydoğan, İhsan Taş, Sibel Soylukaya gibi sanat ve basın dünyasından isimler ile  Elazığlı kurum yöneticileri katıldı.

Festivalde  Fırat  Üniversitesinde söyleşi ve paneller, sinemalar yanında öğrenci yurtlarında   da  film gösterimleri olacak. Birbirinden özel filmlerin yarışacağı  14. Elazığ Çayda Çıra Film Festivalinin Ulusal Uzun Metraj  Film Yarışmasında jüri  başkanı  yönetmen Doğan Ümit Karaca olurken  jüri de ayrıca  Gizem Erman Soysaldı, Erkan Bektaş, Hakan Haksun, Eylem Tok, Baran Mayda  ve Bahar Zozan Tok bulunuyor.

Peyami, Okul Tıraşı, Sardunya, Sabırsızlık Zamanı, Dedemin Gözyaşları, Sadece Bir Gece, Gelincik Kırmızı, Lacivert Gece, Son Akşam Yemeği, Yabancı adlı filmler Ulusal Uzun Metraj  Film Yarışması  bölümünde  yarışıyor.  

Uluslararası  Yarışma  bölümünde İranlı kadın yönetmen Zöhre Zamani jüri başkanı İtalya dan Lia  Beltrami, Norveç den  Gyda Velvin Myklebust, Türkiye’den Numan Çakır, DoÇ. Dr. Nilay Erdem Ayyıldız, Ahmet Bulut   Hollanda’dan Clementine Ederveen olacak.

14. Elazığ Çayda Çıra  Film Festivalinin 2022’in En İyileri 05 Kasım cumartesi akşamı  belli olacak. Gelecek yıl 15.kez yapılacak Uluslararası Elazığ Çayda Çıra  Festivali 23 Mayıs 2023'te  gerçekleşek.

 

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