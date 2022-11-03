Halil Ergün ve Serap Gedik’e Elazığ’da Onur ve Emek Ödülleri verildi!

Murat Tümen’in sunumu ile başlayan gece Festival Başkanı Serdar Kara’nın konuşmasıyla devam ederken açılış gecesinde 50. sanat yılını yaşayan senarist, oyuncu ve film festivalleri koordinatörü Serap Gedik’e Emek Ödülü, oyuncu Halil Ergün’e Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim edildi.

Geceye Elazığ Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bilal Üstündağ, İranlı yönetmen Zöhre Zamani, Numan Çakır, Bahar Zozan Tok, Kıvanç Terzioğlu, yazarımız Caner Ural, Mahiye Sabuncuoğlu, Hikmet Aydoğan, İhsan Taş, Sibel Soylukaya gibi sanat ve basın dünyasından isimler ile Elazığlı kurum yöneticileri katıldı.

Festivalde Fırat Üniversitesinde söyleşi ve paneller, sinemalar yanında öğrenci yurtlarında da film gösterimleri olacak. Birbirinden özel filmlerin yarışacağı 14. Elazığ Çayda Çıra Film Festivalinin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında jüri başkanı yönetmen Doğan Ümit Karaca olurken jüri de ayrıca Gizem Erman Soysaldı, Erkan Bektaş, Hakan Haksun, Eylem Tok, Baran Mayda ve Bahar Zozan Tok bulunuyor.

Peyami, Okul Tıraşı, Sardunya, Sabırsızlık Zamanı, Dedemin Gözyaşları, Sadece Bir Gece, Gelincik Kırmızı, Lacivert Gece, Son Akşam Yemeği, Yabancı adlı filmler Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması bölümünde yarışıyor.

Uluslararası Yarışma bölümünde İranlı kadın yönetmen Zöhre Zamani jüri başkanı İtalya dan Lia Beltrami, Norveç den Gyda Velvin Myklebust, Türkiye’den Numan Çakır, DoÇ. Dr. Nilay Erdem Ayyıldız, Ahmet Bulut Hollanda’dan Clementine Ederveen olacak.

14. Elazığ Çayda Çıra Film Festivalinin 2022’in En İyileri 05 Kasım cumartesi akşamı belli olacak. Gelecek yıl 15.kez yapılacak Uluslararası Elazığ Çayda Çıra Festivali 23 Mayıs 2023'te gerçekleşek.