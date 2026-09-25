Halef: Köklerin Çağrısı'nın Yıldızı Biran Damla Yılmaz Hakkında Şok Karar: Almanya'da 6 Ay Hapis Cezası Aldı!

Başarılı oyunculuk kariyeri ve rol aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren, şu sıralar Şanlıurfa'da çekimleri devam eden Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz hakkında çıkan şok edici bir iddia ve mahkeme kararıyla magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Ünlü oyuncunun Almanya'da yaşadığı dönemde yaptırdığı estetik işlemlerin ücretini ödemediği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

285 Bin Euronun Üzerindeki Estetik Faturaları Krize Yol Açtı

Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre Biran Damla Yılmaz Almanya'da bulunduğu süreçte botokS, dudak dolgusu, selülit tedavisi ve lazer gibi bir dizi estetik operasyon geçirdi. Toplamda 285 bin euroyu bulan bu işlemlerin faturaları ödenmeyince Alman savcılığı polis ve alacaklılar devreye girdi. Yürütülen yargı sürecinin sonucunda ünlü oyuncu hakkında 6 ay hapis cezası verildiği bildirildi.

Borç iddiası ilk olarak geçtiğimiz haziran ayında televizyon ekranlarında gündeme gelmiş o dönem konuşulan rakamın 144 bin euro olduğu ancak aradan geçen üç ayda faizler ve ek masraflarla borcun katlandığı aktarılmıştı.

Eski Sevgili Kefil Oldu, Borç Tahsil Edildi

Habere göre estetik işlemler sırasında Yılmaz'ın o dönem birlikte olduğu eski sevgilisi Abdurrahman Aydın kefil gösterildi. Mayıs 2026'da yollarını ayıran çiftin ayrılığının ardından ödeme yapılmayınca icra takibi başlatıldı. Süreç sonucunda borcun büyük bir kısmının kefil olan Aydın'dan tahsil edildiği Aydın'ın ise ilgili belgeleri Hamburg Türk Konsolosluğu'nda onaylatarak konuyu yargıya taşıdığı belirtildi.

Dosyadaki iddialar yalnızca borçla da sınırlı kalmadı. Abdurrahman Aydın'ın temmuz ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak oyuncunun Almanya'da oturum izni alabilmek için sahte belge kullandığını öne sürdüğü ve resmi belgede sahtecilik ile nitelikli dolandırıcılık suçlamalarında bulunduğu iddia edildi.

Yılmaz Cephesinden Henüz Açıklama Gelmedi

Haziran ayında iddialar ilk ortaya çıktığında Biran Damla Yılmaz'ın avukatı Almanya'da müvekkili hakkında herhangi bir adli işlem veya yakalama kararı bulunmadığını belirterek suçlamaları yalanlamış eski sevgilinin belgeler üzerinde oynayarak kurgu yarattığını öne sürmüştü. Hapis kararının ardından ünlü oyuncu cephesinden henüz yeni bir açıklama yapılmazken Almanya'daki kararın uluslararası adli iş birliği kapsamında nasıl bir yankı uyandıracağı merak konusu oldu.