Central Cee'nin Doja Şarkısı Yapay Zekayla Muhteşem Yüzyıl Evrenine Uyarlandı!

Müzik dünyasının sınırları günümüz teknolojisiyle zorlanmaya devam ederken sosyal medyada paylaşılan ilginç ve yaratıcı bir çalışma magazin ve teknoloji gündemine bomba gibi düştü. İngiliz rap müziğin küresel yıldızı Central Cee'nin milyonlarca dinlenmeye ulaşan dillerden düşmeyen hit şarkısı Doja yapay zeka teknolojisi kullanılarak Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımı Muhteşem Yüzyıl karakterleriyle harmanlandı. Kısa süre içinde milyonlarca izlenmeye ulaşan bu eğlenceli video trend haline geldi.

Osmanlı Sarayında Rap Rüzgarı

Rapçi Central Cee'nin 'Doja' şarkısının klibi, yapay zeka kullanılarak Muhteşem Yüzyıl karakterlerine uyarlandı. pic.twitter.com/L4H5Uz47Bv — Populicc (@populicc) September 24, 2026

Gelişmiş yapay zeka araçları kullanılarak hazırlanan klip çalışmasında Muhteşem Yüzyıl dizisinin ikonik karakterleri Kanuni Sultan Süleyman'dan Pargalı İbrahim'e kadar saray erkanı modern bir rap klibinin ritmine ve atmosferine uyarlandı.

Central Cee'nin dinamik ve ritmik Doja şarkısının vokalleri eşliğinde akıp giden videoda Osmanlı dönemine ait kostümler içindeki karakterlerin şarkının sözlerine ve temposuna uyum sağladığı anlar izleyenleri hem şaşırttı hem de kahkahaya boğdu. Tarihi sahneler ile modern sokak müziğinin bu denli kusursuz ve absürt bir uyumla bir araya gelmesi dijital platformlarda adeta fırtına kopardı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yayınlandığı andan itibaren TikTok, X (Twitter) ve Instagram gibi platformlarda hızla yayılan bu yaratıcı yapay zeka klibi kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Türk ve yabancı sosyal medya kullanıcıları çalışmanın kusursuzluğuna dikkat çekerek birbirinden esprili yorumlarda bulundu. "Yapay zekanın geldiği son nokta" ve "Kanuni bu kez beat'e uydu" şeklindeki esprili tepkiler videonun etkileşimini katbekat artırdı. Müzik ve teknolojinin sınırlarını zorlayan bu eğlenceli çalışma günün en çok izlenen içerikleri arasına adını yazdırdı.