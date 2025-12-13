"Halef: Köklerin Çağrısı"nın Beklenen Soundtrack'i Çıktı!

Urfa’nın ruhunu, konağın gizemini ve karakterler arasındaki aşk, sır ve intikam duygusunu notalara taşıyan müzikler; dizinin atmosferini ekrandan kulaklıklara taşıyor. Güldiyar

Tanrıdağlı ve Doğan Saldanlı imzası taşıyan soundtrack, “Halef: Köklerin Çağrısı”nın dramatik dünyasını derinleştiren güçlü bir anlatı sunuyor.

Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın yer aldığı “Halef: Köklerin Çağrısı”; hikâyesi kadar müzikleriyle de izleyicide izbırakmaya devam ediyor. Karakterlerin iç dünyasını, konaktaki gerilimi ve Urfa’nın kadim dokusunu yansıtan besteler, dizinin anlatım gücünü bir adım ileri taşıyor.

Her perşembe NOW’da izleyiciyle buluşan “Halef: Köklerin Çağrısı”; soundtrack albümüyle de diziseverlere hikâyeyi yeniden yaşama fırsatı sunuyor.

“Halef: Köklerin Çağrısı”nın müzikleri şimdi tüm dijital platformlarda.