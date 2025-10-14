"Halef: Köklerin Çağrısı" Dizisinde Köy Düğünü!

NOW’ın büyük ilgiyle takip edilen, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği Most Production imzalı "Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinin yeni bölümü, Urfa’nın tarihi dokusuyla ünlü Germuş Köyü’nde çekilen düğün sahnesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Yelduranlar ailesinin, Germuş köyü muhtarının oğlunun düğününe katıldığı sahnede adeta gerçek bir Urfa düğünü atmosferi yaratıldı. Yaklaşık 200 kişinin yer aldığı kalabalık sahnede halaylar çekildi, davullar çaldı; meydanı ise İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın karşılıklı sergilediği yöresel dans performansı doldurdu.

Dizide Serhat karakterine hayat veren İlhan Şen ve Yıldız’ı canlandıran Biran Damla Yılmaz, Urfa yöresine özgü figürleri doğru şekilde yansıtmak için çekimler öncesinde özel dans dersleri aldı. Yıldız karakterinin giydiği göz alıcı yöresel kıyafet ise sahne için özel olarak dikildi.

Gül Oğuz’un titiz prodüksiyon anlayışıyla çekilen bu düğün sahnesi, hem Urfa kültürünü hem de dizinin duygusal atmosferini büyüleyici bir biçimde ekrana taşıyacak.

"Halef: Köklerin Çağrısı", heyecan dolu yeni bölümüyle16 Ekim Perşembe saat 20.00’de NOW’da!