Halef Dizisi Ne Zaman Ekrana Gelecek? Yayın Tarihi Belli Oldu mu?

NOW’ın iddialı yapımı Halef dizisi, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Başarılı yapımcı Gül Oğuz imzası taşıyan proje, güçlü oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ı bir araya getiren dizi, 25 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak.

Çekimler İstanbul ve Şanlıurfa’da

Most Production imzalı yapımın çekimleri önce İstanbul’da başladı, ardından Şanlıurfa’ya taşındı. Hem tarihi dokusu hem de doğal güzellikleriyle dikkat çeken mekânlarda gerçekleşen çekimler, seyircide büyük merak uyandırıyor. Dizinin sahneleri için özel prodüksiyon desteği sağlanırken, oyuncuların performansları da şimdiden konuşulmaya başladı.

Yayın Tarihi Neden Ertelendi?

Dizinin yayın tarihi için başlangıçta 11 Eylül tarihi gündeme gelmişti. Ancak yaz tatili sonrası seyircilerin henüz televizyon başına tam olarak dönmemesi nedeniyle tarih değiştirildi. Ayrıca 18 Eylül’de oynanacak Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı da göz önünde bulundurularak Halef’in ekrana gelişi ertelendi. Eğer yeni bir değişiklik yaşanmazsa dizi, 25 Eylül Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak.

Yeni Sezonun İddialı Yapımı

Magazin ve dizi kulislerinde büyük heyecan yaratan Halef dizisi, dram türündeki güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor. İzleyiciler, hem kadro hem de konu açısından uzun süredir böyle bir projeyi bekliyordu. Dizi, NOW’ın yeni sezon kozları arasında en iddialı yapımlardan biri olarak gösteriliyor.