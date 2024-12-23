“Halef” dizisi beklemeye alındı: Akın Akınözü hayranları şokta!

Akın Akınözü ve Devrim Özkan'ın başrollerinde yer alacağı “Halef” dizisi askıya alındı.

“Halef” dizisi beklemeye alındı: Akın Akınözü hayranları şokta!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-12-2024 16:44

OGM Pictures ve FARO’nun ortak yapımı olarak duyurulan ve merakla beklenen “Halef” dizisinin hazırlıkları, ekonomik sebepler ve zamanlama sorunları nedeniyle şimdilik askıya alındı. Esenler Otogarı’nda geçen bir güç savaşı ve aile bağlarının sorgulandığı etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken dizinin prodüksiyon süreci durduruldu.

Yıldız Kadro Hazırlanıyordu
Hikâyesi Tunahan Kurt’a ait olan, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturacağı dizide etkileyici bir oyuncu kadrosu için hazırlıklar tamamlanma aşamasındaydı.

  • Ercan Kesal, “Zaro Karslı” karakteri için anlaşma yapmıştı.
  • Başrol “Timur” karakteri için genç kuşağın sevilen ismi Akın Akınözü tercih edilmişti.
  • “Reyhan” rolü için ise son dönemin parlayan yıldızlarından Devrim Özkan ile imza aşamasına gelinmişti.

Ayrıca Tansu Biçer, Hazal Türesan, ve Derya Karadaş gibi usta oyuncuların da projede yer alması planlanıyordu.

Ekonomik Kriz ve Zamanlama Sorunu Engel Oldu
Dizinin çekimleri için hazırlıklar sürerken, yeni yıl öncesi kanalların reklam gelirlerindeki düşüş ve ekonomik kriz nedeniyle bütçe planlamasında sıkıntılar yaşandığı öğrenildi. Bu durum, dizinin zamanlama planlarını da etkileyince yapım ekibi projeyi beklemeye alma kararı aldı.

“Halef” dizisinin ne zaman yeniden gündeme geleceği şimdilik belirsizliğini korurken, izleyiciler güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla dikkat çeken projeyi izlemek için sabırsızlanıyor.

Benzer Haberler
Yılbaşı geccesi sahnelerin ücretleri dudak uçuklattı: En çok kazanan Hadise! Yılbaşı geccesi sahnelerin ücretleri dudak uçuklattı: En çok kazanan Hadise!
Haluk Levent hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent hastaneye kaldırıldı!
Hazal Çağlar ve Samet Akaydın’dan ilk aşk pozu! Hazal Çağlar ve Samet Akaydın’dan ilk aşk pozu!
Sevgilisiyle görüntülenen Halil İbrahim Ceyhan’dan muhabirlere sert tepki! Sevgilisiyle görüntülenen Halil İbrahim Ceyhan’dan muhabirlere sert tepki!
Ezgi Şenler çocukluk aşkı Ömer Gürgen’le evleniyor! Masal gibi bir aşk hikayesi! Ezgi Şenler çocukluk aşkı Ömer Gürgen’le evleniyor! Masal gibi bir aşk hikayesi!
Bergüzar Korel’in gelinlikli sahneleri sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi! Bergüzar Korel’in gelinlikli sahneleri sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi!
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Şahin’den Cedi Osman’a romantik paylaşım!
  • 18-12-2024 11:33

Ebru Şahin’den Cedi Osman’a romantik paylaşım!

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir aynı dizide!
  • 18-12-2024 13:53

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir aynı dizide!

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora aşkı!
  • 18-12-2024 13:50

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora aşkı!

Cemal Can Canseven'e Instagram'dan gelen mesaj olay yarattı:
  • 21-12-2024 16:58

Cemal Can Canseven'e Instagram'dan gelen mesaj olay yarattı: "Hamileyim, oğlum senin yüzünden..."

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in buluşması sosyal medyada gündemde!
  • 19-12-2024 11:22

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in buluşması sosyal medyada gündemde!