“Halef” dizisi beklemeye alındı: Akın Akınözü hayranları şokta!

OGM Pictures ve FARO’nun ortak yapımı olarak duyurulan ve merakla beklenen “Halef” dizisinin hazırlıkları, ekonomik sebepler ve zamanlama sorunları nedeniyle şimdilik askıya alındı. Esenler Otogarı’nda geçen bir güç savaşı ve aile bağlarının sorgulandığı etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken dizinin prodüksiyon süreci durduruldu.

Yıldız Kadro Hazırlanıyordu

Hikâyesi Tunahan Kurt’a ait olan, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturacağı dizide etkileyici bir oyuncu kadrosu için hazırlıklar tamamlanma aşamasındaydı.

Ercan Kesal , “Zaro Karslı” karakteri için anlaşma yapmıştı.

, “Zaro Karslı” karakteri için anlaşma yapmıştı. Başrol “Timur” karakteri için genç kuşağın sevilen ismi Akın Akınözü tercih edilmişti.

tercih edilmişti. “Reyhan” rolü için ise son dönemin parlayan yıldızlarından Devrim Özkan ile imza aşamasına gelinmişti.

Ayrıca Tansu Biçer, Hazal Türesan, ve Derya Karadaş gibi usta oyuncuların da projede yer alması planlanıyordu.

Ekonomik Kriz ve Zamanlama Sorunu Engel Oldu

Dizinin çekimleri için hazırlıklar sürerken, yeni yıl öncesi kanalların reklam gelirlerindeki düşüş ve ekonomik kriz nedeniyle bütçe planlamasında sıkıntılar yaşandığı öğrenildi. Bu durum, dizinin zamanlama planlarını da etkileyince yapım ekibi projeyi beklemeye alma kararı aldı.

“Halef” dizisinin ne zaman yeniden gündeme geleceği şimdilik belirsizliğini korurken, izleyiciler güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla dikkat çeken projeyi izlemek için sabırsızlanıyor.