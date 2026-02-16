Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken paylaşım

Şevval Şahin hakkında yakalama kararı mı var? Londra'ya taşınan ünlü model Şevval Şahin'in okçuluk videosu ve sosyal medyadaki "ziyaretçi" temalı manidar paylaşımının detayları haberimizde...

Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-02-2026 18:58

Türkiye’de yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ünlü model Şevval Şahin, bir süredir ikamet ettiği Londra’dan yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Hakkındaki hukuki sürece rağmen sosyal medyayı aktif kullanmaya devam eden Şahin, son olarak okuduğu kitap üzerinden verdiği mesajla dikkatleri üzerine çekti.

 

"Dünyadan Sadece Bir Ziyaretçi Olarak Ayrılmak İstemiyorum"

Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir kararla Londra'ya taşındığını duyuran model, takipçileriyle paylaştığı kitap alıntısıyla felsefi bir göndermede bulundu. Şahin, paylaşımına şu notu düştü:

"Bu dünyadan sadece bir ziyaretçi olarak ayrılmak istemiyorum."

Şahin’in bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından "hakkındaki iddialara ve firari durumuna bir gönderme" olarak yorumlanırken, birçok kullanıcı "Önce Türkiye'ye gelip ifade ver" diyerek tepki gösterdi.

 

Oxford’da Ok Atışı: Hedefi Tam İsabetle Vurdu

Yakalama kararı devam ederken İngiltere'nin seçkin bölgelerinde hayatına devam eden Şahin, sadece kitaplarıyla değil hobileriyle de konuşuluyor. Oxford'da katıldığı bir okçuluk etkinliğinden video paylaşan modelin, okları hedefe isabet ettirdiği anlar viral oldu.

  • Belirsizlik Sürüyor: Şevval Şahin’in uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Türkiye'ye ne zaman döneceği veya ifade verip vermeyeceği konusundaki belirsizlik ciddiyetini koruyor.

  • Sosyal Medya İkiye Bölündü: Takipçilerinin bir kısmı Şahin'in Londra hayatını "havalı" bulurken, büyük bir kesim yakalama kararına rağmen bu kadar rahat paylaşımlar yapmasını eleştiriyor.

Benzer Haberler
Magazin Dünyasında Şok Dalga: Reynmen’in Test Sonucu Pozitif Çıktı! Magazin Dünyasında Şok Dalga: Reynmen’in Test Sonucu Pozitif Çıktı!
Çağla Şıkel’den Şok Beslenme İtirafı: O Lezzeti 6 Ayda Bir Yiyor! Çağla Şıkel’den Şok Beslenme İtirafı: O Lezzeti 6 Ayda Bir Yiyor!
Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Sevgililer Günü Paylaşımı: Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Sevgililer Günü Paylaşımı: "İlk Sevgilim, Sonsuz Sevgilim"
Arda Turan’dan Canlı Yayında Romantik Sürpriz: Arda Turan’dan Canlı Yayında Romantik Sürpriz: "İyi Ki Bu Güzel Kızı Doğurmuşsunuz"
Derin Talu’dan Olay Yaratan Sevgililik Çıkışı: Derin Talu’dan Olay Yaratan Sevgililik Çıkışı: "Siz Kimsiniz ki Sizinle Evleneyim?"
Berlin’de Özgü Namal Rüzgarı! Muhabirin Berlin’de Özgü Namal Rüzgarı! Muhabirin "Türkiye" Sorusuna Kapak Gibi Cevap.
ÇOK OKUNANLAR
Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!
  • 12-02-2026 11:33

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!

Beren Saat’ten Radikal Dönüş!
  • 12-02-2026 12:24

Beren Saat’ten Radikal Dönüş! "CapitaliZoo" ile Müzik Dünyasını Salladı.

Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Sevgililer Günü Paylaşımı:
  • 16-02-2026 14:25

Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Sevgililer Günü Paylaşımı: "İlk Sevgilim, Sonsuz Sevgilim"

Derin Talu’dan Olay Yaratan Sevgililik Çıkışı:
  • 16-02-2026 11:08

Derin Talu’dan Olay Yaratan Sevgililik Çıkışı: "Siz Kimsiniz ki Sizinle Evleneyim?"

Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri...
  • 14-02-2026 11:30

Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri...