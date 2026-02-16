Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken paylaşım

Türkiye’de yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ünlü model Şevval Şahin, bir süredir ikamet ettiği Londra’dan yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Hakkındaki hukuki sürece rağmen sosyal medyayı aktif kullanmaya devam eden Şahin, son olarak okuduğu kitap üzerinden verdiği mesajla dikkatleri üzerine çekti.

"Dünyadan Sadece Bir Ziyaretçi Olarak Ayrılmak İstemiyorum"

Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir kararla Londra'ya taşındığını duyuran model, takipçileriyle paylaştığı kitap alıntısıyla felsefi bir göndermede bulundu. Şahin, paylaşımına şu notu düştü:

"Bu dünyadan sadece bir ziyaretçi olarak ayrılmak istemiyorum."

Şahin’in bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından "hakkındaki iddialara ve firari durumuna bir gönderme" olarak yorumlanırken, birçok kullanıcı "Önce Türkiye'ye gelip ifade ver" diyerek tepki gösterdi.

Oxford’da Ok Atışı: Hedefi Tam İsabetle Vurdu

Yakalama kararı devam ederken İngiltere'nin seçkin bölgelerinde hayatına devam eden Şahin, sadece kitaplarıyla değil hobileriyle de konuşuluyor. Oxford'da katıldığı bir okçuluk etkinliğinden video paylaşan modelin, okları hedefe isabet ettirdiği anlar viral oldu.