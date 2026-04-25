Hakan Yılmaz Ekranlara Dönüyor: İşte Yeni Dizisi

Televizyon dünyasının merakla beklediği yeni projelerden biri olan Doğa’nın Kanunu, hazırlık sürecinde önemli bir aşamaya geldi. Ay Yapım imzasını taşıyan ve Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizinin provaları önümüzdeki hafta itibarıyla başlıyor. Sektörün güçlü isimlerini bir araya getiren yapım, hem oyuncu kadrosu hem de çekim mekanıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hazırlıkları titizlikle sürdürülen proje, yeni sezonda kanalın en iddialı yapımları arasında yer alacak.

Başrollerde Alperen Duymaz ve Özge Yağız

Dizinin en çok merak edilen detaylarından biri olan başrol oyuncuları netleşti. Genç kuşağın başarılı temsilcilerinden Alperen Duymaz ve yetenekli oyuncu Özge Yağız, projenin ana karakterlerine hayat verecek. İkilinin ekrandaki uyumu şimdiden hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin’in oturduğu dizi, güçlü bir anlatım diliyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu seçimi süreci devam eden yapımda, her karakter için ince eleyip sık dokuyan bir çalışma yürütülüyor.

Hulusi Karakterini Hakan Yılmaz Canlandıracak

Dizideki kilit karakterlerden biri olan Hulusi’yi canlandıracak isim de belli oldu. Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alınan senaryoda, Doğa’nın babası Hulusi rolüyle Hakan Yılmaz izleyici karşısına çıkacak. Başarılı aktör, dizide adaletli bir iş insanı profili çizecek. Ancak Hulusi, hikaye gereği kızıyla zaman zaman karşı karşıya gelerek zorlu çatışmalar yaşayacak. Bu baba-kız çatışması, hikayenin dramatik yapısını güçlendiren unsurların başında geliyor. Karakterin derinliği ve Hakan Yılmaz'ın performansı, projenin en çok konuşulacak noktalarından biri olmaya aday görünüyor.

Urla’nın Eşsiz Doğasında Çekimler Başlıyor

Doğa’nın Kanunu dizisinin çekimleri için Türkiye’nin en gözde tatil bölgelerinden biri olan Urla seçildi. Ege’nin doğal güzelliklerini ve estetik dokusunu ekrana taşıyacak olan yapım, görsel açıdan da izleyiciye zengin bir içerik sunacak. Urla'nın atmosferi, hikayenin ruhuyla bütünleşerek projeye farklı bir soluk katacak. Prova sürecinin ardından set ekibi kısa süre içerisinde bölgeye giderek ilk çekimler için start verecek. Star TV izleyicileri, hem aşkın hem de aile bağlarının adalet kavramıyla harmanlandığı bu etkileyici hikayeyi takip etmek için şimdiden gün sayıyor.