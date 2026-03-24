Hakan Ural Patladı: "Nereden Bileyim Eski Damat Adayının Katil Olacağını?"

Hakan Ural'dan Alaattin Kadayıfçıoğlu ve cinayet davası açıklaması: "Nereden bileyim cinayet işleyeceğini?" Melisa Ural iddialarına sert yanıt haberimizde.

Yayın Tarihi : 24-03-2026 17:28

Ünlü sunucu Hakan Ural, kızı Melisa Ural'ın eski sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında tutuklanmasının ardından sessizliğini bozdu. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında konuşan Ural, geçmişte Kadayıfçıoğlu hakkında sarf ettiği olumlu sözlerin yeniden gündeme getirilmesine sert tepki gösterdi. Ural, cinayetle kendisinin veya kızının ilişkilendirilmeye çalışılmasının art niyetli olduğunu savundu.

"Nereden Bileyim Cinayet İşleyeceğini?"

Geçmişte bir gazete kupürünü göstererek Alaattin Kadayıfçıoğlu için "Olası damadım, çok terbiyeli bir çocuk" diyen Hakan Ural, bu sözlerinin arkasında durduğunu ancak o dönemdeki gözlemlerinin bugünü bağlamayacağını belirtti. Ural, "Bana normal davranan bir adama, kızımın flörtü olması sebebiyle neden negatif olayım? Nereden bileyim bu adamın cinayet işleyeceğini?" sözleriyle kendisini savundu. İnsanların evlendiği kişilerin bile zamanla değişebileceğine dikkat çeken sunucu, olayın kızıyla olan ilişkisi bittikten çok sonra gerçekleştiğini vurguladı.

"Kızım Ayrılırken Neler Yaşadık Biliyor musunuz?"

Kızı Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun iki yıl süren bir birliktelik yaşadığını doğrulayan Hakan Ural, ayrılık sürecine dair de çarpıcı bir imada bulundu. "Siz biliyor musunuz ki benim kızım ayrılırken biz ne yaşadık? Benim özelim o" diyerek konunun derinliğini işaret eden Ural, eleştirilerin bilgisizlikten kaynaklandığını ifade etti. Kızının yeni birini tanıtırken babası olarak tanışmak ve destek olmak istemesinin doğal bir babalık refleksi olduğunu söyledi.

"Hakan Ural'ı Eklemenin Manası Ne?"

Cinayetin işlendiği sırada Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte olduğunu hatırlatan Ural, kendisinin ve kızının adının bu karanlık olayla anılmasına anlam veremediğini belirtti. "Aradan bir buçuk yıl geçmiş, bu kızla flört ederken bir cinayet işliyor. Bir şekilde Hakan Ural’ı veya kızını oraya eklemenin manasını bana bir anlatın" diyerek tepkisini dile getirdi. Ünlü sunucu, magazin dünyasında geçmişe dönük yapılan bu tarz ilişkilendirmelerin haksızlık olduğunu savunarak açıklamasını noktaladı.

