Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den romantik yıl dönümü kutlaması!

Hande Erçel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Sabancı ile üzüm bağlarında dans ettikleri bir videoya yer verdi. "Dansımıza başlayalı iki yıl oldu. İyi ki varsın oyun arkadaşım" notunu düşen güzel oyuncu, takipçilerinden beğeni yağmuruna tutuldu.

Sabancı ve Erçel çifti, geçtiğimiz haftalarda Mısır’a gerçekleştirdikleri tatille de gündem olmuştu. Sabancı, sevgilisinin doğum gününü tarihi mekanlarda özel bir organizasyonla kutlamıştı. İkili, gerek romantik paylaşımları gerek uyumlu ilişkileriyle adeta "aşkın modern yüzü" olarak yorumlanıyor.

Cemiyet hayatının gözde çiftlerinden biri haline gelen Hakan Sabancı ve Hande Erçel, hem aşklarıyla hem de birbirlerine olan destekleriyle adeta parmak ısırtıyor.