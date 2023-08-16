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Hakan Meriçliler'den Bodrum pahalılığına çözüm! Halk plajına gitti

Hakan Meriçliler, sevgilisiyle birlikte Bodrum'a tatile gitti. Pahalı plajlara para vermek yerine halk plajına giden Meriçliler ile sevgilisi, denizde aşka geldi.

Hakan Meriçliler'den Bodrum pahalılığına çözüm! Halk plajına gitti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2023 10:52

Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler, sevgilisiyle birlikte romantik bir tatil için Bodrum'a gitti. Tatilciler, pahalı plajlara para harcamak yerine halk plajını tercih etti. 55 yaşındaki Meriçliler, önceki gün Yalıkavak'taki halk plajına indi ve tatiline burada devam etti. Tatil anlarında dikkat çeken detaylar haberimize yansıdı.

Oyuncu, yanında getirdiği katlanabilir sandalyesinde kumsalda güneşlenirken, su ve yemek ihtiyacını karşılamak için yanı başında bulunan markete uğradı. Gölgeli ağaçların altında serinletici bir ortamda oturan Meriçliler, sevgilisiyle denize girip keyifli anlar yaşarken romantizmi ön planda tuttu.

Çiftin deniz içindeki öpüşme sahneleri dikkatleri üzerine çekerken, meraklı bakışlara maruz kaldılar. Ünlü oyuncunun sevgilisinin denizdeki poşetli ürünleri toplayarak çevre duyarlılığına dikkat çektiği de belirtildi.

Hakan Meriçliler'in tercih ettiği bu sade ve romantik tatil anları, medya ve hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Tatilin tadını çıkarırken çevre temizliği konusunda gösterilen özen, takdir topluyor.

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