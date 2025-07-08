Hakan Çalhanoğlu, ailesiyle yaz sezonunu açtı! Plajdan samimi kareler

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yoğun geçen sezonun ardından ailesiyle birlikte tatil sezonunu başlattı. İtalya Serie A ekibi Inter Milan’da forma giyen yıldız oyuncu, eşi Sinem Çalhanoğlu ve üç çocuğuyla birlikte deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Galatasaray iddiaları gündemdeyken aile tatili

Transfer sezonunda Galatasaray ile adı sıkça anılan Hakan Çalhanoğlu, tatil için rotasını Türkiye’ye çevirdi. 2017 yılında hayatını birleştirdiği Sinem Çalhanoğlu ile evliliği sorunsuz şekilde devam eden başarılı futbolcu, ailesiyle geçirdiği huzurlu anlarla dikkat çekti.

Üç çocuklarıyla birlikte çıktıkları tatilde objektiflere yansıyan Çalhanoğlu çifti, hem denize girdi hem de çocuklarıyla vakit geçirdi. Ailecek yapılan bu kısa mola, takipçileri tarafından da büyük ilgi gördü.

Denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkardılar

Ailece yapılan tatilde, Hakan Çalhanoğlu babalık rolüyle de göz doldurdu. Çocuklarıyla kumda oynarken ve denize girerken sergilediği pozitif enerjisi objektiflere yansıdı. Sinem Çalhanoğlu ise sade ve şık tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Yoğun maç takviminden sonra ailesiyle vakit geçirmek isteyen milli futbolcu, bu tatil sayesinde hem moral depoladı hem de sezon yorgunluğunu attı.