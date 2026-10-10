Hakan Altun Gaziantep'i Salladı: Binlerce Müziksever Şarkılara Eşlik Etti

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin en lezzetli ve renkli duraklarından biri olan GastroAntep Kültür Yolu Festivali kesintisiz kültür, sanat ve müzik etkinlikleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin yedinci gününde sahne alan Türk fantezi ve pop müziğinin efsane sesi Hakan Altun Gaziantepli müzikseverlere hafızalardan silinmeyecek bir konser akşamı yaşattı. Kendine özgü buğulu sesi, güçlü yorumu ve beyefendi duruşuyla yıllardır milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçı festival alanını dolduran binlerce hayranıyla birlikte unutulmaz bir müzik şölenine imza attı.

Binlerce Müziksever Hakan Altun Şarkılarıyla Coştu

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konser programının yedinci gününde sahneye çıkan Hakan Altun sahnede kaldığı süre boyunca adeta bir müzik ziyafeti sundu. Konser alanını saatler öncesinden dolduran Gaziantepliler ünlü sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı.

Canlı sahne performansı ve dinleyicileriyle kurduğu samimi diyaloglarla alkış toplayan sanatçı dünden bugüne hit olmuş en popüler şarkılarını Gaziantepliler için seslendirdi. Konserde klasikleri arasında yer alan Telefon ve Teklif Ediyorum gibi zamansız eserlerini coşkuyla söyleyen Hakan Altun Gaziantep'e özel bir jest yaparak Antep'in Kalesi türküsünü de repertuvarına dahil etti. Müzikseverlerin dev bir koro halinde sanatçıya eşlik ettiği o anlarda, festival alanında renkli ve görsel açıdan büyüleyici görüntüler oluştu.

Duygusal Şarkılarla Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Özellikle aşk ve ayrılık temalı duygusal şarkılarıyla tanınan Hakan Altun'un slow parçaları sırasında dinleyiciler cep telefonlarının ışıklarını yakarak dev bir görsel şov oluşturdu. Gaziantepli müzikseverlerin yoğun katılımı ve şarkılara eksiksiz eşlik etmesi karşısında memnuniyetini dile getiren usta sanatçı sahnede gösterilen misafirperverlik ve ilgiden dolayı tüm Gaziantep halkına ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkürlerini iletti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin marka değerini yükseltmek amacıyla hayata geçirdiği Kültür Yolu Festivali Gaziantep'te lezzet ve sanatı bir arada sunarak coşkuyla sürüyor. Hakan Altun'un büyüleyici performansıyla yedinci gününü geride bırakan festival önümüzdeki günlerde de birbirinden ünlü sanatçıları ve özel etkinlikleri ağırlamaya devam edecek.