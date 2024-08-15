Hakan Altun, Alaçatı’da doğum gününü coşkuyla kutladı

Arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Altun, 52. yaşını Alaçatı’da bir mekanda sahne alırken coşkuyla kutladı. Aynı mekanda düzenlenen doğum günü partisinde, Altun’a yakın dostları da eşlik etti. Geceye katılan isimler arasında şarkıcı Berkay Şahin ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici de vardı. İkili, sahnede birlikte seslendirdikleri “Lale Devri” şarkısıyla kutlamaya renk kattı.

Yoğun konser programı nedeniyle geceye katılamayan Sibel Can ise Hakan Altun’a üzerinde doğum günü mesajı yazılı bir pasta göndererek sürpriz yaptı. Yapımcı Polat Yağcı da geceye katılarak Altun’u bu özel gününde yalnız bırakmadı.

Hakan Altun, dostlarına teşekkür ederken, bu geceyi unutulmaz bir anı olarak nitelendirdi. Gece boyunca eğlenceli anlar yaşayan Altun, doğum gününü hayranları ve dostlarıyla birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı.