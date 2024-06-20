Hafsanur Sancaktutan'ın yaz keyfi

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ünlü isimler de tatilin ve güneşin tadını çıkarmaya başladı. Bu isimlerden biri de genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan oldu.

Kahverenginin hâkim olduğu ve üzerinde çiçek desenlerinin bulunduğu bir bikini tercih eden 24 yaşındaki oyuncu, fit görünümünü sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Sancaktutan'ın tatil keyfi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bikinisiyle çekilen fotoğrafları ve yazın keyfini çıkaran videolarıyla hayranlarını selamlayan genç oyuncu, takipçilerinden olumlu geri dönüşler aldı.