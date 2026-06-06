Megastar Ankara'da Tarih Yazdı: On Binler Akın Etti!

Koç Holding’in 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde ücretsiz bir Tarkan konseri düzenlendi. Kapıların açılışından saatler önce binlerce müziksever konser alanının yolunu tuttu. Giriş noktalarında uzun kuyrukların oluştuğu dev organizasyonda Megastar'ın sahneye çıkış saati 21.30 olarak planlandı. Kısa sürede toplanan kalabalık dikkat çekti. Tarkan'ın performansı sırasında cep telefonu ışıklarıyla oluşturulan görsel şölen havadan çekilen görüntülere yansıdı. Yaklaşık üç saat sahnede kalan sanatçı Şımarık, Kuzu Kuzu, Dudu, Öp, Yolla ve Kış Güneşi gibi hit şarkılarını Başkentlilerle birlikte seslendirdi.

Konser Öncesi Paylaşım Heyecanı Artırdı

Tarihi buluşmaya saatler kala Megastar Tarkan'dan heyecanı zirveye çıkaran bir sosyal medya paylaşımı geldi. Ankara'daki organizasyon için hazırlanan dev ekranların, ışık sistemlerinin ve görkemli sahne kurulumunun yer aldığı prova görüntülerini yayınlayan ünlü sanatçı hayranlarına seslendi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Tarkan, "Ankara hazır mıyız akşama? Çok güzel bir akşam olacak, çok coşkulu olacak. Vallahi ben çok heyecanlıyım, sabırsızlanıyorum. Bir an önce başlasın istiyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi. Sanatçının kameraya el sallayarak öpücük gönderdiği video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yağmura Rağmen Dağılmadılar

Ankara Altındağ'da gerçekleştirilen konserde Başkentliler Megastar'ı yakından görebilmek için saatlerce bekledi. Konser esnasında bastıran yağmura rağmen alanı terk etmeyen kalabalık Tarkan'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Çevredeki yüksek noktalardan ve drone kameralarından kaydedilen görüntüler Ankara'nın son yıllardaki en yoğun ve coşkulu konserlerinden birine ev sahipliği yaptığını gözler önüne serdi.

Çevre İllerden Yoğun İlgi

Megastar en son 2026 yılının Ocak ayında Volkswagen Arena'da gerçekleştirdiği 10 günlük dev konser serisiyle hayranlarıyla buluşmuştu. Yakın zamanda İstanbul'da veya farklı bir şehirde herhangi bir konser vermeyi planlamayan sanatçının Ankara'daki konseri çevre illerden gelen binlerce hayranın akınına uğradı. Koç Holding'in yüzüncü yıl coşkusu Tarkan’ın enerjik sahne performansı ve zamansız şarkılarıyla tarihi bir geceye dönüştü.