Hafsanur Sancaktutan’dan asansörde cesur bikini pozu!

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozuyla gündeme oturdu.

Hafsanur Sancaktutan’dan asansörde cesur bikini pozu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2024 12:48

'Dünyayla Benim Aramda', 'Gülperi', 'Aşk Ağlatır', 'Son Yaz', 'Darmaduman' ve 'Ya Çok Seversen' gibi projelerde adından söz ettiren 24 yaşındaki oyuncu, bu kez asansörde bikinisiyle verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti.

Sancaktutan, asansörde verdiği cesur pozu takipçileriyle paylaşarak, "Asansörü böyle kullanıyormuş" dedirtti. Paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, genç oyuncunun bu tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile yeni bir ilişkiye başlamış ve çift el ele objektiflere yakalanmıştı. Yeni aşkıyla da gündemden düşmeyen Sancaktutan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

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