Hafsanur Sancaktutan’a sevgili desteği! Kubilay Aka’dan dikkat çeken paylaşım...

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, bu akşam ilk bölümü yayınlanan “Kıskanmak” dizisinde Mükerrem karakterine hayat veriyor. Kubilay Aka, nişanlısı Hafsanur Sancaktutan’a verdiği destekle dikkat çekti.

“Hoş geldin Mükerrem”

Kubilay Aka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem Hafsanur Sancaktutan'ı hem de partnerlerini selamladı. Oyuncu, “Hoş geldin Mükerrem… Yolu açık, izleyeni bol olsun. Başarılar baylar Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı…” sözleriyle hem diziye hem de oyunculara destek verdi.

Sancaktutan’a destek mesajı

Nişanlısı Hafsanur Sancaktutan’ın da başrollerden birini üstlendiği “Kıskanmak” için yaptığı bu paylaşım, hayranların büyük ilgisini çekti. Sosyal medyada çiftin dayanışması gündem olurken, Aka’nın samimi sözleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor

Başrollerini Hafsanur Sancaktutan, Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı’nın paylaştığı “Kıskanmak”, ilk bölümüyle seyirciden olumlu yorumlar aldı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde karakterler arasındaki ilişkilerin nasıl gelişeceği şimdiden merak konusu oldu.