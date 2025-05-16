Hafsanur Sancaktutan Sezonu Açtı! Bikinili Pozlarıyla Göz Kamaştırdı

Hafsanur Sancaktutan, yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncu, fit vücudu ile dikkatleri üzerine çekti.

Fit Görünümü Olay Oldu

25 yaşındaki genç oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafla adından söz ettirmeyi başardı. Doğal güzelliği ve formda görünümüyle hayranlarından tam not aldı. Sancaktutan'ın paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Aşkları Doludizgin

Son dönemde Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla da gündemde olan Hafsanur Sancaktutan, özel hayatıyla da merak konusu. Çiftin yakın zamanda evlenmeye hazırlandığı öne sürülüyor. Hatta kulislerde Kubilay Aka’nın sevgilisine özel bir geceyle evlilik teklifinde bulunduğu konuşuluyor.

Her ne kadar çiftten resmi bir açıklama gelmese de, aşklarının doludizgin devam ettiği biliniyor. İkili şimdilik bu özel anlarını sadece yakın çevreleriyle paylaşmayı tercih etti.

Yazı Karşılamak İçin Poz Verdi

Tüm bu iddialar gündemi meşgul ederken, Hafsanur Sancaktutan yazı karşıladığı pozlarla sosyal medyada adeta parladı. Güneşin ve denizin tadını çıkaran oyuncunun bikinili paylaşımı, hem basında hem de takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı.