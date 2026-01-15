Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’

Hafsanur Sancaktutan'dan kariyer açıklaması! "Oyunculuğu asla bırakmam" diyen Sancaktutan, evlilik ve çocuk sonrası kariyer planını anlattı. İşte güzel oyuncunun çok konuşulacak sözleri...

Yayın Tarihi : 15-01-2026 11:20

Genç kuşağın en yetenekli ve başarılı oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, kariyerine ve evlilik-kariyer dengesine bakış açısıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Usta oyuncu Özgü Namal’ın bir dönem evlenip sektöre ara vermesini değerlendiren Sancaktutan, kendi hayat felsefesini net bir şekilde ortaya koydu.

"Beni Oyuncuyken Tanıdı, Karışmamalı!"

Gelecekteki ilişkileri ve aile hayatı hakkında konuşan güzel oyuncu, partnerinin kariyerine müdahale etmesine izin vermeyeceğini belirtti:

  • Sınırları Çizdi: "Beni oyuncuyken tanıdı, öyle devam etmeme karışmamalı! Biz çalışan ve üreten kadınlarız, çalışmayı özleriz."

  • Çocuk İçin Vazgeçmem: "Çocuğum için de bunu yapmam. Ben vazgeçmeden işime devam ederim, ona da vazgeçmemeyi gösteririm."

 

