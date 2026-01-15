Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’

Genç kuşağın en yetenekli ve başarılı oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, kariyerine ve evlilik-kariyer dengesine bakış açısıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Usta oyuncu Özgü Namal’ın bir dönem evlenip sektöre ara vermesini değerlendiren Sancaktutan, kendi hayat felsefesini net bir şekilde ortaya koydu.

"Beni Oyuncuyken Tanıdı, Karışmamalı!"

Gelecekteki ilişkileri ve aile hayatı hakkında konuşan güzel oyuncu, partnerinin kariyerine müdahale etmesine izin vermeyeceğini belirtti: