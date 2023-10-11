Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Kanal D'nin sevilen dizisi "Ya Çok Seversen," başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'a vererek senaryosu gereği final yapmıştı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hafsanur Sancaktutan, kuaföre saç bakımı için geldiğini ve kendisini kuaförde olmanın mutlu hissettirdiğini ifade etti.

Diziye veda etmeleri hakkında konuşan oyuncu, sette harika bir deneyim yaşadıklarını ve her şeyin mükemmel gittiğini belirtti. Bu yaz ilk kez bir yaz dizisinde rol aldığını ve dinlenmeye biraz vakit ayırmayı planladığını ekledi.

Kerem Bürsin ile çalışma deneyimini değerlendiren Sancaktutan, çok eğlendiklerini ve işlerinin enerjisiyle kendisine iyi geldiğini söyledi.

Set şartlarına dair konuşurken, her setin çalışma saatlerinin farklı olduğunu ve kendi dizisinin güzel geçtiğini ifade etti. Ayrıca Bergüzar Korel'in setlerin çalışma saatleri hakkında yaptığı siteme de değindi ve her setin kendi şartlarını taşıdığını söyledi.

Hafsanur Sancaktutan, dikkat çeken giyim tarzıyla göz kamaştırırken barkod desenli üstüyle özellikle dikkat çekti.