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Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Levent'teki bir kuaförden çıktığı an muhabirler tarafından görüntülendi. Sancaktutan, sona eren dizisi "Ya Çok Seversen" hakkında ve oyuncu partneri Kerem Bürsin ile ilgili soruları yanıtladı.

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2023 11:55

Kanal D'nin sevilen dizisi "Ya Çok Seversen," başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'a vererek senaryosu gereği final yapmıştı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hafsanur Sancaktutan, kuaföre saç bakımı için geldiğini ve kendisini kuaförde olmanın mutlu hissettirdiğini ifade etti.

Diziye veda etmeleri hakkında konuşan oyuncu, sette harika bir deneyim yaşadıklarını ve her şeyin mükemmel gittiğini belirtti. Bu yaz ilk kez bir yaz dizisinde rol aldığını ve dinlenmeye biraz vakit ayırmayı planladığını ekledi.

Kerem Bürsin ile çalışma deneyimini değerlendiren Sancaktutan, çok eğlendiklerini ve işlerinin enerjisiyle kendisine iyi geldiğini söyledi.

Set şartlarına dair konuşurken, her setin çalışma saatlerinin farklı olduğunu ve kendi dizisinin güzel geçtiğini ifade etti. Ayrıca Bergüzar Korel'in setlerin çalışma saatleri hakkında yaptığı siteme de değindi ve her setin kendi şartlarını taşıdığını söyledi.

Hafsanur Sancaktutan, dikkat çeken giyim tarzıyla göz kamaştırırken barkod desenli üstüyle özellikle dikkat çekti.

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