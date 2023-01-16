Hafsanur Sancaktutan, intihara teşebbüs etti mi? İşte iddialar sonrası ilk açıklama...

Sunucu Bircan Bali, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Haftsanur Sancaktutan'ın intihara teşebbüs ettiğini, ilaç içerek canına kıymaya çalışan oyuncunun Kavacık'ta bir hastaneye kaldırıldığını iddia etti. Hatta Bali, Sancaktutan'ın "sizden tek bir isteğim var beni gizli saklı taburcu edin" dediğini de ileri sürdü.



Hafsanur Sancaktutan, Bircan Bali'nin bu iddialarına sosyal medya hesaplarından yanıt verdi. "Habere itibar etmeyin" diyen oyuncu, şu açıklamayı yaptı:

"Herkese merhaba,

Biraz önce TV’de yayınlanan bir magazin programında beni ve ailemi çok üzen, çok zor durumda bırakan bir haber yapıldı.

Tedavi olduğum hastaneden gerekli raporları alarak yasal bir süreç başlatacağım için avukatım tarafından bu aşamada detaylı bir açıklama yapmamam istendi.

Tek söyleyeceğim 22 yaşında ailesini, işini ve hayatı çok seven bir gencim! Böyle bir habere maruz kaldığım için çok üzgünüm. Basında ve sosyal medyada bu konuda vicdanlı davranılacağına inanıyor, habere itibar edilmeyeceğini umuyorum.

Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum"